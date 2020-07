Les empreses dels polígons de Manresa fan una campanya d'ànim

Les quatre associacions d'empreses de polígons de Manresa han llançat una campanya dirigida a tots els treballadors i les empreses que porta per nom «Els polígons de Manresa bateguen units». L'objectiu és donar un missatge d'ànim «davant una situació incerta en què les empreses no acaben d'arrencar i hi ha una percepció de desànim general». Així doncs, s'han col·locat pancartes en punts estratègics dels quatre polígons de la ciutat amb missatgers motivadors.