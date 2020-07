ERC i JxM mantenen les remuneracions en 700.000 euros bruts a l'any amb el nou govern

Amb l'abstenció de l'oposició, Esquerra i Junts per Manresa van aprovar ahir les remuneracions del nou executiu presidit per Marc Aloy.

La reorganització de les tinències d'alcaldia i la creació de dues més ha anat acompanyada de l'ajust dels sous, però no s'ha variat el còmput total, que és de 49.895 euros bruts d'import mensual, que multiplicat per catorze pagues sumen 698.530 euros a l'any.

L'alcalde Marc Aloy va explicar que el fet que Núria Masgrau i Mariona Homs fossin tinentes d'alcalde –ara n'hi ha vuit i en el període presidit per Valentí Junyent n'eren sis– fa augmentar la seva remuneració, i per tal de no augmentar els diners que es dediquen a sous de govern s'ha optat per rebaixar els ingressos de la resta de membres.

En representació de Fem Manresa, Roser Alegre va fer notar que la reorganització de l'executiu no s'havia aprofitat per plantar cara a la bretxa salarial que l'estructura de sous manté entre els homes i les dones que governen la ciutat. Alegre va dir que dintre del grup municipal de Junts per Manresa els homes cobren un 40% més que les dones i que a ERC és un 6% més. Antoni Massegú (JxM) va replicar que a les seves files hi havia dues dones empresàries, fet que afectava l'estructura de sous pel seu caràcter d'autònomes.