«Estàs acostumat a veure sang i no t'espanta, però la covid ha sigut dura»

«Fem urgències i estàs acostumada a veure sang i no t'espanta, però veure gent que ha patit situacions complicades a causa de la covid ha sigut dur». Violeida Sánchez és metgessa de la Mútua Intercomarcal, que bàsicament atén accidents de treball i malalties professionals. Durant l'emergència sanitària, però, va rebre indicacions de Salut per fer anàlisis de PCR a treballadors considerats essencials que estaven de baixa per la covid. Entre d'altres, sanitaris d'Althaia, per exemple, o de centres sociosanitaris. Per reincorporar-se a la feina necessitaven que sortís negatiu.

A la seu de la Mútua Intercomarcal de Manresa se'n van fer més de 600, comenta Sánchez, per confirmar que els professionals havien negativitzat. No sempre era així, «i alguns se sorprenien. La majoria eren asimptomàtics i només hi havia un símptoma que persistia en la majoria, i era el cansament».

Sánchez recorda que es va sorprendre quan va haver de passar d'atendre urgències i casos d'accidents de treball a fer anàlisis de la covid, i a més a més «un volum considerable, i tenint en compte que era gent que l'havia passada. S'havien d'extremar les mesures de seguretat».

Assegura que la Mútua Intercomarcal era un entorn controlat durant la pandèmia. «Estaves pendent del que es vivia però quedava una mica lluny», fins que va arribar l'ordre de Salut. «Estar en contacte amb persones que no sabies si eren positiu o negatiu va ser bastant xocant, però tothom va ser al peu del canó».