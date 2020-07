Manresa, el 27 de juliol, i Igualada, el 28, celebraran funerals per les víctimes de covid

Amb la voluntat de pregar pels difunts per la covid en temps de pandèmia i donar consol als seus familiars, el bisbat de Vic ha convocat la celebració de funerals a la diòcesi, entre els quals un a la basílica de la Seu de Manresa, el proper 27 de juliol, a les 7 de la tarda. L'endemà, 28 de juliol, a la mateixa hora, se'n farà un a la parròquia de Santa Maria d'Igualada.

Ambdos funerals els presidirà el bisbe Romà i, per accedir-hi, caldrà complir totes les mesures de seguretat i de prevenció establertes per les autoritats, com l'ús de la mascareta, la distància interpersonal i la desinfecció de mans abans i després de l'ofici.

Abans de Manresa i Igualada, tindrà lloc un funeral de tota la diòcesi, el 24 de juliol, a la catedral de Sant Pere de Vic, a les 7 de la tarda. I a cada parròquia del bisbat se celebrarà una missa per tots els difunts, a més de les que cada família hagi demanat.