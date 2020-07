Un milió d'euros més per finançar el pla que pretén pal·liar els efectes de la covid

Si el primer informe del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, per pal·liar els efectes de la covid-19, mostrava que s'hi havien destinat 1,5 milions, el ple d'ahir va donar compte del segon informe, que fa pujar la xifra fins a 2,6 milions.

El govern de la ciutat i tots els grups municipals van signar l'11 de maig passat el document de les Bases per a un Pla local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que recull una sèrie d'actuacions específiques agrupades en diversos àmbits per fer front a l'impacte de la malaltia.

Segons les dades fetes públiques ahir, la part més important dels diners pertany a l'àmbit econòmic i fiscal, 745.997 euros, seguit del laboral i de foment de l'ocupació, 546.504 euros, i del social 504.418 euros.

També es comptabilitzen 334.168 euros per a l'àmbit de la cultura, l'esport i el lleure i 201.637 euros per a l'espai públic i la mobilitat, entre d'altres.

Entre les mesures que detalla el pla hi ha la creació, amb recursos propis de l'Ajuntament, d'un nou servei per donar respostes i assessorament personalitzat al comerç, als autònoms i a les petites i mitjanes empreses de la ciutat sobre ajuts i mesures impulsades, des de les diferents administracions, per pal·liar l'impacte econòmic de la covid-19. A partir de les demandes rebudes per part de diversos agents, s'articularà com un servei de finestreta única, amb interlocució única i àgil, adreçada tant a negocis actius com a l'impuls de nous projectes.

També s'ha començat a treballar en una nova campanya de dinamització del comerç de la ciutat que consistirà en un sorteig de vals de compra que, molt probablement, s'activarà el proper setembre.

En l'àmbit social, s'han continuat reforçant les aportacions pressupostàries que ja s'havien posat en marxa, com la distribució de targetes monedes a nenes i nens de famílies en risc d'exclusió social, el servei de menjar a domicili, que havia repartit 5.100 menjars fins al 31 de maig; el reforç dels recursos de la Plataforma d'Aliments, la instal·lació de 116 comptadors solidaris fins a final de juny, el seguiment telefònic a persones en atenció domiciliària, amb 10.709 trucades fins a final de maig; i l'activació del servei d'alberg social al maig i del servei de dutxes i de bugaderia social a l'abril, amb mesures de seguretat i cita prèvia.

A l'espai públic es duen a terme obres d'ampliació dels espais per a vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers per garantir la distància de separació de dos metres.