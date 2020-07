La covid-19 canvia les regles del joc de primària i ara es prioritza l'atenció telefònica

Els centres d'atenció primària de Manresa (CAP) han anat obrint progressivament després que es tanquessin tots de cara al públic i se centrés tota l'assistència presencial en un de sol, el CAP Bages, a final del mes de març, un dels moments de màxima pressió de la covid. Ja s'atén tothom, però el model per accedir-hi ha canviat. Hi ha noves regles.

Ja no es donen hores per anar al metge o a la infermera de capçalera com abans ni tampoc s'atenen visites espontànies i urgents, que es continuen derivant al CAP Bages, sinó que es fa una valoració prèvia de la urgència o la prioritat de cada cas. Primer cal trucar, i a partir d'aquí els serveis de primària faran una valoració del cas que exposi cadascú i aconsellaran quin és el recurs més adequat per atendre'l. Pot ser la visita presencial de sempre, però també una trucada telefònica del mateix metge o infermera, una consulta en línia o bé el consell que s'adreci directament a urgències. El virus ho ha canviat tot. Guanya pes, d'entrada, la visita no presencial tret que el metge consideri imprescindible anar a la consulta.

Línies obertes



«Per seguretat del pacient i dels professionals, i per prioritzar qui realment ho necessita», es va cap al nou model d'assistència a primària, han explicat a Regió7 la responsable del CAP Plaça Catalunya, Montse Ciurana, i la del de la Sagrada Família, Núria Busquet. «Volem garantir que l'atenció sigui l'adequada, la prioritària i la segura», afirmen.

El nou model val per als CAP de Manresa que gestiona l'Institut Català de la Salut (ICS), el de Plaça Catalunya -servei que es presta al CAP Bages- i el de la Sagrada Família, i també els d'Althaia, el del Barri Antic i les Bases.

«Estem oberts», diu la responsable de primària d'Althaia, Landelina Verdugo, «però la manera d'atendre l'usuari és diferent que abans de la covid. El circuit del nou model és que el primer contacte ha de ser telefònic. A partir d'aquí el personal rep la demanda i la dirigeix al professional més adient per resoldre la consulta». A Althaia s'ha contractat una infermera perquè gestioni aquests casos que es reben amb un criteri més clínic, mentre que el personal d'admissió resol els burocràtics.

Segons Verdugo i la responsable d'Infermeria de primària d'Althaia, Remei Domene, «es dona el valor afegit de prioritzar la consulta. Segons quina sigui es pot derivar sense demora». Domene destaca que ara s'estan fent més domicilis que mai, uns 500 al mes, i que l'abril passat es van fer més de 6.300 trucades per respondre a les demandes dels usuaris. A més a més, «es va ser més proactiu per fer seguiment dels malats crònics». Explica que durant el període de màxima pressió de la pandèmia «els pacients més fràgils van estar més ben cuidats». Comenten que «tots els esforços es van focalitzar en l'emergència sanitària però no es va deixar ningú desatès». Ara bé, si abans les visites presencials eren un 70 o 80% i les telefòniques un 30 o 20% aproximadament, ara el percentatge s'ha invertit.

Per la seva part, Ciurana i Busquet asseguren que es tracta d'adaptar-se a unes noves circumstàncies: atendre allò prioritari, garantir la seguretat sanitària de tothom i evitar, per exemple, que hi hagi aglomeracions a les sales d'espera, una imatge típica de fins fa poc. Al CAP Bages i al de la Sagrada Família, per exemple, hi ha controls abans d'entrar al centre. Davant el dubte que es perdi la proximitat que suposa primària comenten que «estem molt acostumats a estar al costat i aquesta part de primària no la tenim tant, però l'acompanyament es pot fer de moltes maneres. Ara fem més seguiments perquè som més proactius».

Endreça del sistema

La directora adjunta a la direcció del Servei d'Atenció Primària del Bages-Berguedà, Elisabet Descals, afirma que «hem de tenir molt clar que tots els CAP funcionen i s'atén la població com sempre. L'únic és que venien els usuaris de forma presencial i ara primer han de passar per una valoració prèvia telefònica». Comenta que això no suposa un deteriorament de l'atenció, sinó que representa una endreça.

«La presencialitat i el contacte amb el pacient és un pilar bàsic de primària, però sí que hi casos en què no cal». Reflexiona que «s'ha de posar en valor el paper de primària» i que «venim d'un context molt, molt dur», en referència a la covid. «Primària ha tingut un paper primordial i hem fet molta contenció, i això ha ajudat els hospitals».

Ara caldrà que ampliïn línies de telèfon per atendre les peticions, que també es poden fer via Internet, a través de correu o bé mitjançant La Meva Salut.