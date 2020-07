La protesta de l'oposició atura la compra de furgonetes de gasoil

El ple havia de donar llum verd, ahir, a la compra de tres furgonetes de gasoil per al parc mòbil municipal, però la protesta dels tres grups polítics d'oposició, PSC, Fem i Cs, va aturar l'operació.

Els tres grups d'oposició, de manera separada, van coincidir a lamentar que l'equip de govern d'ERC i JxM optés per la compra de vehicles que funcionen amb combustibles fòssils en un període en què les alternatives de vehicles elèctrics i híbrids són ecològicament més sostenibles.

L'equip de govern va argumentar motius pràctics -cost, autonomia, manca de temps- per justificar la decisió. Els arguments no van convèncer els grups d'oposició, que van alertar que s'estava contradient un seguit de disposicions de la mateixa corporació en favor dels vehicles elèctrics. L'alcalde Marc Aloy va concloure que es retirava el punt per tal de poder «rumiar-ho més bé».