La sanitat privada està colgada de feina i les mútues detecten més interès per ser-ne client

El nou model de l'atenció primària que s'està implantant arreu, així com els canvis d'organització que hi va haver a Manresa en ple pic de la pandèmia, quan tot es va centralitzar al CAP Bages, han fet que la sanitat privada i la mutualista tinguin més feina que mai. «Jo m'hi poso a 2/4 de 8 del matí i és un no parar», ha comentat a Regió7 un facultatiu que exerceix a la privada. A més a més el telèfon no para. En un dia poden arribar a atendre 400 trucades de gent que demana hora.

Així mateix, les mútues han detectat un augment de l'interès per fer-se una assegurança de salut. El director general de MutuaCat, Sergi Macià, explica que durant el confinament ja es va detectar que hi havia més gent que s'hi interessava. «Per l'època de l'any que som hi ha hagut un increment important de visites a la web. Per Internet es fa un primer cribratge, i això es converteix en noves altes que en una època normal s'esperarien a final d'any. Suposo que en prevenció del que pugui venir a la tardor».

Macià comenta que a l'època de màxima pressió de la covid bona part dels serveis sanitaris privats es van posar a disposició del sistema públic, «com va ser el cas de la Clínica de Sant Josep». Això va provocar que l'activitat privada s'aturés i bàsicament s'atenguessin urgències. Ja fa dies que s'ha reprès amb certa normalitat i això ha fet que hi hagi més activitat de la que seria normal. S'hi suma la que es va deixar de fer i la demanda de nous usuaris que sol·liciten una visita o una prova diagnòstica. «En el sistema de salut català sempre hi ha hagut col·laboració entre el públic i el privat. Es complementen. On no arriba l'un hi arriba l'altre. I això és bo».