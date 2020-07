La UPC rubrica el conveni per atraure estudiants del Perú al màster en Enginyeria de Mines

Perumin Alati SAC i la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) han signat, el 16 de juliol, un acord amb el qual es vol donar a conèixer i facilitar l'accés al Màster Universitari en Enginyeria de Mines (MUEM), que imparteix a el seu campus de Manresa, a l'estudiantat peruà interessat i que compleixi els criteris d'admissió a aquests estudis.

La UPC és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que porta a terme el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, prioritàriament en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura i la ciència , des del rigor intel·lectual, l'esperit crític, la interdisciplinarietat, la innovació i l'emprenedoria. La UPC forma persones amb els coneixements, competències professionals, capacitats, habilitats i valors perquè, al llarg de la seva vida, facin front als reptes presents i futurs de la nostra societat buscant la consecució d'una societat més justa.

D'altra banda, l'empresa Perumin Alati SAC és una organització especialista en la formació de professionals immersos en el sector de la mineria, mitjançant serveis de capacitació per professionals i investigadors peruans i estrangers, experts en la matèria amb seu a Lima (Perú). Estan centrats principalment en la impartició de programes de post-graus que abasten tots els processos de la indústria minera. La major part dels estudiants que tenen són graduats en la carrera professional d'enginyeria de mines per alguna escola de mines d'una universitat Peruana, a més són professionals que treballen com a enginyers de mines i ocupant diferents llocs de lideratge en empreses mineres al Perú.

Molts d'aquests estudiants els han mostrat en els últims anys l'interès en fer un màster de mines a Europa. És aquí, on l'empresa Perumin Alati SAC va pensar en poder fer una col·laboració amb una universitat de reconeixement internacional com és la UPC. En definitiva, Perumin Alati farà de facilitador de tots els tràmits necessaris perquè els seus estudiants interessats a fer el màster de mines a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC a Manresa, puguin fer-ho en les millors condicions possibles i menys problemes possibles per a ells (tràmits relatius a residència, visats, matriculació, etc.)

Amb aquest conveni, que té els seus inicis a la primavera de 2019, les dues parts es comprometen a posar les eines necessàries per treballar juntes en la consecució dels objectius de totes dues i facilitar l'accés a l'MUEM de l'estudiantat peruà que així ho sol·liciti.

La UPC Manresa veu aquesta col·laboració com una oportunitat win-win on l'estudiantat peruà tindrà accés als estudis de el màster de mines en una universitat europea de prestigi i on la Universitat establirà contactes amb professionals de la mineria d'un altre país, eminentment miner com ho és el Perú, que pot possibilitar dur a terme convenis de recerca, transferència de tecnologia i intercanvi d'experiències.

Han signat el conveni, per part de la Universitat, el rector Francesc Torres, i, per part de l'empresa, Felicita Camposano Lázaro, gerent general de Perum Alati SAC. La signatura s'ha dut a terme de forma telemàtica i s'ha pogut seguir mitjançant la pantalla de la sala d'actes. Els representants de la Universitat eren a Barcelona i els de l'empresa al Perú.

L'acte, marcat per les mesures de seguretat establertes per la COVID-19, ha tingut lloc a la sala d'actes de centre universitari manresà on Lluís Sanmiquel, coordinador del Màster Universitari en Enginyeria de Mines, ha representat a la UPC Manresa durant l'acte. També han assistit a l'acte, José Miguel Giménez, director en funcions de l'EPSEM i altres membres de la universitat.