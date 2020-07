Vespres de vins, música, caminades i menjar a l'entorn de la torre Lluvià

Ha començat Vespres a la Torre Lluvià, una proposta de Turisme i Fires de Manresa que els dimecres, dijous i divendres de juliol porta la food truck Rock'n' Raola a aquest espai de l'Anella Verda per beure refrescos, cerveses artesanes i vins de la DO Pla de Bages i fruir de la gastronomia local (especialistes en hamburgueses ecològiques del Bages, tapes km 0 i opcions veganes) de les 7 de la tarda a les 10 de la nit.

A banda de la instal·lació de la food truck,els dimecres hi ha una caminada guiada per l'Anella Verda a càrrec de Dinàmic Guies de Muntanya. Els dijous, de 8 a 9 del vespre hi ha música en directe amb la col·laboració d'Events and Go. Dijous que ve actuarà DJ Ivan Garcia, i el dia 30, Quarts d'una.

Avui, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, es farà un tast de vins a càrrec del Celler Collbaix, amb l'enòleg Josep Maria Claret; el dia 24, vins de Grau i Grau amb l'enòleg Jordi Grau, i el dia 31, d'Urpina amb l'enòleg Joan Soler.