L'Ajuntament inicia la modificació del mapa acústic de Manresa sentenciada pel Suprem

El mapa acústic de Manresa s'ha de refer per ordre del Tribunal Suprem després que Postes y Maderas (Pymsa), que havia estat multada per fer més soroll del permès, presentés un contenciós. Però l'Ajuntament assegura que desconeix a hores d'ara l'abast de les modificacions, a banda de l'àmbit de l'empresa al barri de Valldaura.

En el ple celebrat dijous es va donar compte de la resolució d'alcaldia per executar la sentència del Tribunal Suprem que anul·la el Mapa de Capacitat Acústica de Manresa.

Segons la sentència, el mapa acústic aplica una normativa sobre soroll adient a un espai residencial tot i que s'hi desenvolupa una activitat industrial.

La batalla legal entre l'empresa de tractament de fusta i l'Ajuntament per l'emissió de soroll es va iniciar després que el ple municipal aprovés el març del 2015 el Mapa de Capacitat Acústica.

En total, l'Ajuntament ha multat Pymsa amb més de 30.000 euros. Uns diners que l'Ajuntament no ha tornat a Pymsa perquè «les multes es van posar per superar els límits de soroll atenent al Mapa de Capacitat Acústica que hi havia».

Ara, aquest mapa s'ha de modificar i serà l'Oficina de llicències i assessorament jurídic de l'Ajuntament la que iniciarà el procediment i la que estudiarà quines implicacions té el pronunciament de la sentència.

Per tant, «fins que aquest nou mapa no estigui fet no podem saber quins nous límits estableix, i si les multes que es van posar sobrepassen també el nou límit –en aquest cas no s'haurien de tornar els diners– o bé queden per sota, aleshores, si l'empresa ho reclamés, l'Ajuntament hauria de tornar els diners».

L'equip de govern d'ERC i JxM afirma que també serà el procediment per refer el mapa el que marcarà si es modifica només la qualificació de l'àmbit que ocupa l'empresa o també d'altres. Segons el govern municipal, «el resultat final del mapa ha de ser coherent amb la normativa acústica, de manera que, partint de l'execució literal de la sentència, si això implica modificar altres parts del mapa, es farà, però a hores d'ara no ho podem saber».

La sentència és del gener, però no va ser fins al ple de dijous que es va donar compte de la resolució per a la seva execució. L'Ajuntament ha explicat aquest període de sis mesos pel fet que l'empresa va posar, en paral·lel, un recurs de cassació al Tribunal Suprem i un altre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El Suprem va dictar sentència aquest gener, però s'havia d'esperar el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que no ho ha fet fins ara. I ho ha fet tancant el procés, ja que entén que ja es disposa de la sentència (la del Suprem) que anul·la el mapa acústic. Fins que el Tribunal Superior de Justícia no ha tancat el seu procés, «l'Ajuntament tampoc podia executar la sentència».