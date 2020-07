Manresa es dota d'un nou protocol contra la violència masclista

El ple de l'Ajuntament de Manresa va donar compte de l'aprovació d'un protocol per a l'abordatge de les violències masclistes a les festes populars i espais públics d'oci nocturn de Manresa.

El protocol va ser presentat al Consell Municipal de la Dona i a tots els grups polítics amb representació municipal, que no van fer arribar cap esmena.

Per part de Fem Manresa, Gemma Boix va lamentar que un tema com aquest passés pel ple municipal amb el format de donar compte i no com a dictamen. Els punts que consten a l'ordre del dia amb el format de donar compte no necessiten votació i la presidenta del grup municipal de Fem Manresa es va mostrar en desacord amb aquesta fórmula.

Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI, va explicar que s'havia fet així perquè es tractava d'un protocol de llarga trajectòria en el qual feia més de 3 anys que s'estava treballant.

El 2017 es va elaborar el protocol per l'abordatge de les violències masclistes en els contextos d'oci i a les festes populars. El 2018 es va publicar la guia de la Diputació per a l'elaboració de protocols davant de les violències sexuals. I el 2019, la Generalitat va fer el protocol de seguretat contra les violències sexuals. Va dir que els dos documents han servit per enriquir el protocol municipal.