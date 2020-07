La policia alerta a Manresa que no portar mascareta comporta multes

Tot nerviós, un jove buscava sense èxit la mascareta a la seva motxilla després que dos agents de la Policia Local, ahir a la tarda a la Plana de l'Om, l'alertessin que era obligatori portar-ne. «La sanció per no dur-la és de 100 euros», l'informaven. Després d'una estona remenant al fons de la motxilla, preocupat per si se l'havia descuidat, per fi la va trobar i va continuar passejant. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra que patrullen per Manresa observen amb atenció que els vianants la portin davant l'obligatorietat de l'ús de la mascareta per evitar contagis.

En el cas de la Policia Local no es fa un servei especial per controlar que els ciutadans portin la mascareta, però el comandament ha demanat als agents que fan la vigilància rutinària pels carrers de la ciutat que estiguin especialment atents per si hi ha gent que no segueix la normativa. Sobretot fan una funció informativa per conscienciar els qui no la duen posada, que són bàsicament joves. La majoria de ciutadans la porten.

Un cop la policia indica el marc normatiu sobre les mascaretes, gairebé tots se la posen, i molt puntualment n'hi ha que reincideixen i, llavors, els multen. La patrulla que ahir a la tarda feia tasques de vigilància al centre de la ciutat remarcava que només s'havien trobat un cas, feia dies, d'una persona a la qual van cridar l'atenció en diverses ocasions per no portar mascareta a l'espai públic. Al final, aquest ciutadà va acabar amb una sanció per no dur-ne i per desobediència a agents de l'autoritat. Un cas aïllat, remarcaven. No és, ni de bon tros, l'actitud amb què es troben habitualment els agents quan fan tasques de vigilància.

Des que és obligatori l'ús de la mascareta, els agents també s'han trobat, puntualment, ciutadans que passegen pel carrer que no la porten perquè no disposen de recursos per comprar-ne, i en aquests casos han acabat donant-los-en una perquè pugui passejar tot evitant el risc de contagi. Malgrat que els ciutadans de tots els barris en porten, els agents tenen la percepció que als carrers més concorreguts la gent sol dur més la mascareta en contrast amb els barris amb menys presència de gent al carrer. Ahir a la tarda la patrulla que era al centre de Manresa feia una tasca informativa a una parella d'Avinyó que precisament deia que al poble, en haver molta menys gent passejant, l'ús de la mascareta no és tan exhaustiu si en aquell moment veuen que no hi ha ningú a l'espai públic.

D'altra banda, els agents dels Mossos d'Esquadra també duen a terme a Manresa tasques de prevenció.