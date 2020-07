Les Balears demanen tornar a fer controls als passatgers que arriben a les illes

El Govern de les Balears sol·licitarà al ministeri de Sanitat la represa dels controls sanitaris en els punts d'entrada a les illes dels passatgers provinents de destinacions nacionals i de l'espai Schengen.

L'executiu autonòmmic preveu remetre les peticions al ministeri en el propers dies, després que la situació sanitària actual hagi estat analitzada per part del comitè autonòmic de gestió de malalties infeccioses, entre les quals hi ha la de reprendre controls en els punts d'entrada a les illes. La petició es remetrà al Ministeri indicant que no s'exclou la possibilitat de demanar a l'autoritat competent que s'apliquin aquests controls en origen, especialment en aquells territoris que presenten una incidència molt elevada.

D'altra banda, el comitè de gestió de malalties infeccioses de Balears ha plantejat, entre les recomanacions al Govern, que s'estudiï aplicar quarantenes als viatgers procedents de zones que siguin considerades d'alt risc.