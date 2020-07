Els comptadors solidaris d'aigua ajuden a reduir l'ús de la dutxa social a Manresa

Veïns de Manresa que no disposen a casa d'un bé tan bàsic com és l'aigua calenta per rentar-se s'apropen a les dutxes socials que la Fundació Germà Tomàs Canet té a la Llar Sant Joan de Déu, però en les darreres setmanes els responsables han constatat que la mitjana diària d'usuaris ha disminuït. Ho atribueixen, sobretot, a la iniciativa que ha portat a terme l'Ajuntament i Aigües de Manresa d'instal·lar comptadors solidaris d'aigua a les llars de la ciutat que no en tinguin subministrament o en facin un ús fraudulent, una iniciativa que suposa un cop de mà a famílies i grups que viuen en un mateix pis amb recursos massa limitats per pagar el servei.

Els responsables de les dutxes socials també expliquen que l'estiu és una època de l'any en què el nombre d'usuaris habitualment baixa perquè no és tan necessària l'aigua calenta per a la higiene personal i que després dels mesos de calor, si no puja considerablement el nombre d'usuaris, serà un indicador del bon funcionament de la iniciativa dels comptadors i del seu encert. A final de juny, havien instal·lat 116 comptadors.

Entitats que estan en contacte amb col·lectius vulnerables de la ciutat, com famílies sense recursos i joves que viuen en cases ocupades, es mostren satisfetes i afirmen que es tracta d'una important mesura en l'àmbit social que ajudarà a millorar la qualitat de vida de persones que no tenen les necessitats més elementals cobertes. Sobre les dutxes, responsables de l'entitat Al Noor, que treballa amb aquests grups, indiquen que els que hi van estan molt satisfets del servei.

En les darreres setmanes hi han anat una mitjana de 38 usuaris, una xifra inferior a l'habitual, quan sol ser de 45. Hi havia pics puntuals de 70 persones abans de l'aparició de la pandèmia.

L'any passat es va constatar un augment de la demanda del servei que ofereix la fundació i per aquest motiu des del mes de juny es va ampliar l'horari d'ús de les dutxes. Si anteriorment estaven obertes un parell de dies a la setmana, ara estan disponibles un dia més i les obren dilluns i dimecres de 4 a 6 a la tarda i divendres de 10 a 12 del migdia. «D'aquesta manera també donem més facilitats als que els vagi més bé anar-hi al matí», explica el responsable del servei, Sergi Fuentes.

«Va més enllà d'ampliar l'horari, i la finalitat és que les persones amb menys recursos tinguin més facilitats d'accedir a un bé tan bàsic com és la higiene», afirma Fuentes. En aquest sentit indica que els usuaris «s'han mostrat molt agraïts en saber que es passa de dos a tres dies perquè per a ells un dia més de dutxa és una gran diferència». Un gest que aprecien especialment els que viuen en pròpia pell la falta d'accés a l'aigua calenta.

El Vilab, que prefereix no donar el seu cognom, és un jove de 22 anys usuari de les dutxes socials. Procedent d'Algèria, va estar a Almeria, Barcelona i Lleida abans d'arribar a Manresa. Estudiava, però ho va deixar. «Estic content que hagin ampliat l'horari perquè així puc fer ús del servei més sovint», explica. El perfil d'usuaris és majoritàriament com el d'aquest veí de Manresa, joves que viuen en pisos ocupats.

Al llarg de l'any passat, van ser ateses a les dutxes socials un total de 612 persones, 499 homes, 60 dones i 53 menors d'edat. El 70% dels usuaris viuen en pisos ocupats i hi ha un 8% que són sensesostre. De fet, l'any passat es va notar un fort increment de l'ús del servei en passar de 31 usuaris de mitjana cada dia el 2018 a 45. En les dades de la fundació consta que un 86% dels que hi van han nascut en algun país del continent africà.

El personal que hi treballa i els voluntaris fan una important feina de desinfecció i procuren que les instal·lacions estiguin totalment netes.

A part de les dutxes per a homes i per a dones, també n'hi una per a nadons i una altra adaptada per a persones amb problemes de mobilitat, i una sala d'espera on es poden mantenir sense problema les distàncies de seguretat.