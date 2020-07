DIRECTE | Un Showcooking en streaming inaugura la Festa del Tomàquet del Bages

Segueix en directe el Showcooking de la Festa del Tomàquet del Bages:

Les sis receptes es podran tastar al Sopar del Tomàquet del Bages que es farà el proper dijous, o bé es podran fer des de casa, per això s'han posat els productes per a poder elaborar les receptes a través de mengemBages.

Els xefs de Le Clandestin, Alberg de Castelladral, Kursaal espai Gastronòmic, Hostal Soler, Mas de la Sala i Restaurant Cal Magre presentaran cadascun una recepta que permetrà elaborar un menú complert



El Sopar del Tomàquet

Enguany, el que ja s'ha convertit en tradicional sopar del tomàquet es farà al Mas de la Sala, a Sallent. S'ha restringit el número de comensals a 100 persones per tal de poder garantir totes les mesures higièniques i sanitàries que imposa la covid-19. Enguany part de la recaptació anirà destinada a finalitats socials que hagin patit les causes de la pandèmia. Durant el sopar hi haurà un punt de recollida d'aliments i donatius per a la Xarxa de Suport Mutu Interveïnal de Manresa.



Les receptes

Les sis receptes que es presentaran al Showcooking són les següents:

1- Le Clandestine – Suau de cabra amb granisat de tomàquet, cirera, maduixa i herbes aromàtiques.

2- Alberg Castelladral – Carpaccio de tomàquet rosa ple amb oli d'oliva d'anxoves i formatge de pasta cuita de cal músic.

3- Kursaal Espai Gastronòmic – Focaccia amb tomàquet pebroter, oliva negra i oli d'oliva extra verge Vera.

4- Hostal Soler – Bacallà amb tomàquet mamella de monja.

5- Mas de la Sala – 'Taco' de Secret ral d'Avinyó amb tomàquet cor de bou i oli d'oliva extra verge Verdal Manresa.

6- Restaurant Cal Magre - Flam de formatge de cabra amb confitura de tomàquet i caviaroli® d'Alfàbrega.



Les caminades

Caminar per l'horta del Poal i per Viladordisper conèixer de primera mà les explotacions i els secrets que amaga el reg de la Sèquia, és un altre dels clàssics de la festa i que cada any organitza la Fundació Parc de la Sèquia.

Les caminades seran en petit format, per això s'ha creat un traçat amb la plataforma wikilok que permetrà fer la caminada el dia i a l'hora que es vulgui. A més d'informació concreta, els traçats inclouen una sèrie de videos que permeten conèixer més de prop la pagesia de la zona i alguns elements claus com el funcionament del reg de la sèquia o la figura del sequiàire.



La festa del tomàquet i el mercat de dissabte

Sota el lema 'Si la producció del tomàquet no s'ha aturat, la producció que l'acompanya, tampoc' enguany se celebra la quarta edició de la Festa del Tomàquet del Bagesadaptada en tot moment a les necessitats d'higiene i segurat que marca la situacó de covid-19.

Es continuen realitzant demostracions culinàries, sopars, jornades tècniques i, de manera molt especial, el mercat del tomàquet que ocuparà la part exterior del Puigmercadal el proper dissabte 25 de juliol.