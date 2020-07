Usuaris i voluntaris segueixen protocols per evitar contagis

Bugaderia de la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, on es fa neteja de roba per a persones vulnerables

Bugaderia de la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, on es fa neteja de roba per a persones vulnerables oscar bayona

La pandèmia ha obligat a seguir exhaustius controls de seguretat entre els usuaris i voluntaris de les dutxes socials i la bugaderia de la Llar Sant Joan de Déu de Manresa. A les dutxes no només hi ha una intensa tasca de desinfecció sinó que, a més, no està permès actualment que hi hagi persones fent cua. Així que els usuaris que esperen el seu torn s'estan en una sala d'espera de les mateixes instal·lacions suficientment gran perquè puguin mantenir les distàncies de seguretat.

Les mascaretes també s'han imposat, i el personal que s'encarrega de la tasca de neteja de la roba a les rentadores van amb molt de compte en manipular les peces i sempre la porten. A part del servei de bugaderia, també n'hi ha un altre d'intercanvi de roba. Els usuaris, acompanyats d'alguns dels voluntaris, poden recollir les peces que més els agradin i les han de tornar un cop les facin servir i estiguin brutes. El personal s'encarrega de tornar-les a rentar i, de nou, posar-les a disposició dels usuaris. Es fa una important feina de neteja de tota la roba, asseguren els responsables.

Les persones sense recursos que fan servir el servei de bugaderia són derivats de l'Ajuntament i entitats socials. En aquest sentit, l'any passat hi havia un total de 231 usuaris que portaven la roba a la bugaderia, la majoria dels quals (143) eren derivats de l'Ajuntament. La resta hi anaven a instàncies de Càritas, la Fundació Convent de Sant Clara i la mateixa Llar Sant Joan de Déu. L'any passat es van fer un total de 538 bugades.

El perfil d'usuaris d'aquest altre servei social també és molt similar al de les dutxes, joves amb manca de recursos i dificultats d'accés a béns bàsics.

«Les peces que tenim de roba d'intercanvi s'aconsegueixen a partir de donatius i compres que fa la mateixa fundació perquè els usuaris tingui opcions de trobar les que volen», explica Sergi Fuentes. Cinc voluntaris s'encarreguen de fer les feines de lliurament de la roba a les persones ateses, que les dutxes estiguin en bon estat i de l'intercanvi de peces de roba bruta per altres de netes. Gairebé tots els usuaris són de Manresa i només una petita part provenen d'altres poblacions del Bages. El coordinador, Sergi Fuentes, destaca la tasca i l'entrega dels voluntaris, que cedeixen part del seu temps per ajudar les persones més necessitades de la ciutat.