Els CAP de Manresa recuperen l'autonomia per a l'activitat programada

Activitat d'atenció primària a Manresa

L'atenció de primària de persones adultes de Manresa, unificada des del passat 23 de març al CAP Bages arran de la pandèmia de la covid-19, ha seguit en les últimes setmanes un procés gradual de retorn de l'activitat programada a cada un dels quatre centres de primària de la ciutat.

Això significa que els equips d'atenció primària Sagrada Família (CAP Sagrada Família) i Plaça Catalunya (ubicat al CAP Bages), gestionats per l'Institut Català de la Salut (ICS), i el CAP Barri Antic i el CAP Les Bases, gestionats per la Fundació Althaia, han reobert portes per atendre les consultes programades de la seva població de referència. Les urgències continuen centralitzades al CUAP ubicat al CAP Bages, que està obert les 24 hores del dia de dilluns a diumenge.

Tot i aquest retorn a la normalitat pel que fa a l'activitat programada, la crisi sanitària provocada per la covid-19 ha obligat a canviar de forma significativa els hàbits socials i la forma de relació entre les persones i els espais físics. Per aquest motiu s'ha introduït un nou model en l'accés a l'atenció primària en els quatre CAP de la ciutat.

L'objectiu és garantir l'atenció sanitària a tota la ciutadania, agilitzar la resolució de les diferents qüestions i, a la vegada, evitar en la mesura del possible desplaçaments innecessaris als centres així com concentracions de persones en un mateix espai.

Els quatre CAP de Manresa han recuperat l'autonomia després que l'ICS i Althaia hagin treballat conjuntament i de forma coordinada durant més de tres mesos optimitzant espais i recursos professionals per garantir l'assistència a tots els ciutadans durant la pandèmia.

A finals de maig es va recuperar l'activitat programada de pediatria a primària i ara ha passat el mateix amb la d'adults. El treball conjunt entre les dues institucions continua amb l'atenció de les urgències de primària ja que l'equip del CUAP està format per professionals de l'ICS amb el suport de professionals d'Althaia. Arran de la pandèmia aquest servei s'ha reforçat.



Trucar sempre abans

Les persones usuàries han recuperat el seu equip de primària de referència, però per programar una visita cal que abans sempre es posin primer en contacte amb el seu CAP, ja sigui telefònicament o a través de La Meva Salut. Cal tenir present que sense cita prèvia no es pot acudir presencialment al centre.

A partir d'aquest primer contacte telefònic o a través de La Meva Salut és el professional assistencial –metge, infermera, odontòleg, treballadora social– qui decideix quina és la millor manera de fer l'atenció. Aquesta atenció es pot efectuar de forma telemàtica (visita telefònica, videoconferència o a través d'una e-consulta a La Meva Salut) o presencial (visita programada al CAP o al domicili).

L'atenció presencial es prioritza en aquelles persones amb malalties cròniques o en aquells processos en què és necessària l'exploració mèdica. Per altra banda, la presencialitat és sempre necessària per a les cures d'infermeria. Cal tenir present que, durant el moment més crític de la covid-19, tots els pacients s'han atès al seu domicili.

Les qüestions més burocràtiques (receptes, tramitació de baixes laborals...) es resolen en la majoria dels casos per la via telemàtica i per això és important estar donats d'alta a La Meva Salut. Així s'eviten desplaçaments innecessaris i possibles riscos, permeten la resolució més àgil d'algunes qüestions, alhora que contribueixen a millorar la sostenibilitat del sistema.



Mesures de seguretat

Les persones amb cita prèvia programada que hagin d'accedir al CAP hauran de seguir les següents mesures de seguretat i higiene: accedir a l'edifici amb mascareta, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'entrar i al sortir de l'edifici, no utilitzar guants i mantenir la distàncies de seguretat al taulell i a les sales d'espera. Sempre que sigui possible, és millor accedir al centre sense acompanyant.