Demà es constitueix la taula de seguiment del pla local per frenar els efectes de la covid

Demà dimecres, 22 de juliol, tindrà lloc la constitució de la Taula de Seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que ha de vetllar pel compliment de les mesures incloses al Pla i proposar-ne de noves per avançar en la recuperació i pal·liar les greus repercussions de la covid-19 en tots els àmbits de la vida ciutadana.

L'acte es farà a les 6 de la tarda al Museu de la Tècnica i comptarà amb la participació de representants del govern municipal i dels grups polítics amb representació al consistori, així com d'entitats i organitzacions de l'àmbit econòmic i social de la ciutat, del món del lleure, dels consells municipals sectorials, d'institucions de l'àmbit sanitari, universitari i professional i també de les empreses municipals.

El 8 de juliol passat, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, els va enviar una carta en la qual els convidava a participar en aquest acte de constitució i els proposava que s'adherissin al document de les "Bases per a un Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa", signat l'11 de maig passat de forma unànime per tots els grups municipals –ERC, JxM, PSC, FM i Cs– que ha estat el punt de partida per desenvolupar el Pla que ja s'ha començat a aplicar.



Un pla contra els efectes de la covid-19



Bona part de les primeres mesures que figuren al Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa corresponen a les propostes que van sorgir en les trobades telemàtiques que el govern municipal va mantenir amb els diferents sectors de la ciutat (econòmic, social, cultural, esportiu,...) i els grups municipals durant els moments més durs de la pandèmia.

Posteriorment, s'han mantingut aquests contactes per continuar abordant noves actuacions que responguin a les necessitats d'aquests sectors per atenuar els efectes negatius en tots els àmbits de la crisi derivada de la Covid-19.



Prop de 2,6 milions al Pla de Reconstrucció

Cal recordar que al Ple Municipal celebrat el 17 de juliol passat, es va explicar el segon informe de seguiment de les mesures incloses en el Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que constata que l'Ajuntament ja ha destinat fins a mitjans de juliol 2.594.973,93 euros a les mesures previstes en aquest Pla.