Pilar Rovira (voluntària): «És dur, però a mi m'omple molt»

Pilar Rovira Botifoll (Castellnou de Bages, 40 anys) és voluntària de la plataforma. «Les meves tietes ho eren i jo vaig començar a venir el febrer. Ja m'ho rumiava, una d'elles va morir i em va venir de gust venir». Reconeix que «és dur per la situació de la gent, que està molt necessitada, i més ara amb la covid, però a mi m'omple molt i és molt gratificant». Remarca que amb l'esclat de la pandèmia hi ha hagut un canvi. «Abans potser hi havia més immigrants i ara hi ha molta gent nacional, amb nens. Gent a qui els han fet un ERTO i que no han cobrat i ho necessiten». Malgrat que la majoria de la ciutadania n'és «bastant conscient», creu que, per a segon qui, una visita a la plataforma hauria de ser obligada. «Hi ha moltes famílies que ho passen molt malament».