La plataforma ja alimenta 2.000 famílies

Els dimarts i dimecres a la tarda, a partir de les 6, la vorera de la car-retera de Vic de Manresa des del número 162 fins al pont de Ferro, uns 160 metres de vorera, s'omple de persones que, degudament separades les unes de les altres per evitar contagis, esperen que els voluntaris de la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara els portin el menjar amb què podran subsistir de dues a quatre setmanes. De les 1.600 famílies que en depenien, explica sor Lucía Caram, la pandèmia ha fet augmentar la xifra fins a 2.000, amb l'afegit que les 400 noves són famílies amb diverses persones. «Se'ns ha multiplicat per deu la despesa».

La covid ha portat nous perfils a la plataforma. «Molta gent que treballava en perruqueries, bars, restaurants... i tenim molts casos de persones afectades per ERTO que encara no han cobrat. El govern diu que només és el 2 %. No és veritat, perquè voldria dir que són tots a Manresa, i les que han cobrat han cobrat molt poc», fa notar Caram.

Amb aquesta ja fa tres setmanes que per fer el repartiment ocupen un tram de la calçada per tenir més espai. «Ho vam demanar a l'Ajuntament per guardar més bé les distàncies». Des de la sortida del confinament fan el repartiment al carrer per evitar aglomeracions al local. Per la calçada és per on els voluntaris van amunt i avall repartint els lots, després de passar llista a les persones que hi arriben i fan fila per saber les que mengen o no mengen halal. La gran majoria hi són derivades pels serveis socials. Cada voluntari s'encarrega d'una família. A la vorera també s'hi amunteguen lots de llet per repartir i altres productes.



Sense cobrar ni menjar

El repartiment inclou verdura congelada, peix, botifarra i un lot de productes no caducs -arròs, llegums, pasta, oli-, a més a més d'un carro amb fruita i verdura i amb sucs, xocolata, cafè, iogurts, i una bossa amb sabó per a la roba, lleixiu, gel i sabó de mans. «És per a quinze dies però hi ha gent que ve un cop al mes i se'ls en dona el doble. La periodicitat depèn de serveis socials». Això, pel que fa les derivacions. A banda, hi ha els lots d'emergència, remarca Caram. «Volem que tothom vingui a través dels serveis socials però tampoc no els diem que no». Posa un exemple amb què es van trobar recentment. «Va venir un senyor i ens va dir que havia estat donant voltes tota la tarda però que no havia gosat entrar. Al final, quan estàvem a punt de tancar, va entrar i ens va ensenyar un WhatsApp del seu cap: 'Ens diu que no ens podrà pagar. Porto dos mesos sense cobrar i tinc quatre fills que fa dos dies que no mengen'. Aquestes són les situacions», rebla. Evidentment, li van donar un lot d'emergència.

Per sort, no els han fallat els voluntaris. Sònia Serra ha estat la principal artífex per aconseguir-ne de joves. Va rebre el SOS de Caram i va fer una crida per les xarxes per rellevar els voluntaris grans que va ser un èxit: gent de l'esbart, de les colles castelleres Tirallongues i Penjats del Campus... «Durant aquest temps n'hem tingut uns 90. Els dilluns ve un grup, els dimarts un altre, i després n'hi ha uns 25-30 que són els que van a Pirelli», al magatzem on arriben els aliments. Tots plegats, destaca, «fan que això pugui funcionar». N'hi ha que van amb la furgoneta a carregar i descarregar, els que fan el repartiment a domicili a usuaris que no tenen mitjans per recollir els lots; una trentena de viatges al dia. «Les persones que tenim acollides al convent o en algun pis també venen a donar un cop de mà».

Els voluntaris més grans hi trigaran a tornar. «Després del confinament n'hi ha algun que havia començat a venir i l'hem enviat a casa». Al patronat de la fundació hi ha Montse Domènech, cap del servei d'Oncologia d'Althaia. El seu marit, Rafael Pérez, és cap de la Unitat de Malalties Infeccioses. «Ens han fet moltes recomanacions que la gent gran no vingui».

El 16 de juny, sor Lucía va difondre un vídeo on condicionava la continuïtat de la plataforma a rebre més ajuda perquè, assegura, la que arriba del Banc dels Aliments i de la Unió Europea «és el 5 % del que repartim». La crida, de la qual es va fer ressò Regio7, va fer efecte. «Està entrant moltíssim menjar; la majoria, d'empreses. No podríem fer el que estem fent sense que n'estigui entrant constantment. I en continuem demanant», adverteix, «perquè ja no podem abaixar la guàrdia». El supermercat Plus Fresc «ens fa una donació de 10.000 euros en peix» i «els de Rojas s'han afegit als punts fixos», on la gent pot deixar menjar per a la plataforma. «La gent s'ha mobilitzat i ara fem una crida desesperada perquè continuïn».

És sostenible? Fa un somriure de circumstàncies. «El que segur que no ho seria és que l'Ajuntament hagués de contractar la feina que fan ara els voluntaris». Confia que «la gent comenci a cobrar» i que es destensi la corda. En tot cas, han passat onze anys d'ençà que la plataforma va néixer com una mesura temporal per ajudar les famílies més tocades per la crisi econòmica, i no ha tingut un respir des d'aleshores. Si el podia tenir, la nova crisi generada per la covid l'ha tallat de soca-rel.