El PSC lamenta que la senyera, un cop més, no presidirà la Diada a Manresa

El PSC de Manresa ha lamentat la decisió de l'equip de govern d'ERC i JxM, i també de Fem, de tombar la moció presentada pels socialistes al darrer ple pel retorn de la senyera a la presidència de la celebració oficial de l'acte institucional de la Diada de l'Onze de Setembre.

El portaveu del grup municipal socialista, Felip González, ha explicat que el principal motiu d'haver presentat la proposició va ser el canvi d'alcalde de Manresa de Valentí Junyent per Marc Aloy.

«És el mateix equip de govern, però un alcalde diferent. Un alcalde que es va estrenar amb un molt bon discurs, en què deia que volia ser l'alcalde de tots els manresans i manresanes», explica el portaveu socialista.

Per a González, però, «allò que importa més és sempre allò que es fa i no allò que es diu. I amb el vot contrari del govern al retorn de la senyera ens hem tornat a posar davant del mirall tots plegats. Els fets desmenteixen l'alcalde a la primera».

El polític socialista recorda que l'Estatut de Catalunya té poques coses en què tothom està d'acord, entre elles, l'himne, la bandera i la Diada Nacional. «Aquí, des de sempre, s'ha dit que tothom hi és comptat. I així era fins que vam decidir el 2013, per majoria democràtica, que la senyera oficial havia de ser substituïda per una bandera de part. Legítima, però de part. A Manresa, per tant, continuarem fent de la Diada Nacional una diada de part. De la part majoritària, però de part, a la fi», diu.

Davant d'aquesta situació, explica que el PSC pensava que 7 anys després d'aquella proposició del 2013, es podia fer un esforç per part del govern que ara té un nou alcalde. «Estàvem disposats a anar-hi i fins i tot a rebre democràticament els xiulets dels que no ens consideren ni tan sols catalanistes. Alguns no ens consideren ni tan sols catalans. Hi estàvem disposats, de veres. Però no ha estat possible», assegura.

El portaveu socialista creu que quan es governa «no només es governa per als 9.000 d'ERC, els 9.000 de JxM o els 4.741 del PSC. Governem per als 77.000 que hi vivim i per als més de 20.000 (que sí que són la majoria) que no van anar a votar».



Fora de la ciutat

Acaba dient que el PSC de Manresa sempre intenta remar a favor de tots i no només d'una part, acceptant les majories i tot allò que s'aprova democràticament i que no incompleix la llei. I accepta el resultat de la votació del darrer ple amb tristesa.

«No passa res, els socialistes manresans seguirem anant a celebrar la Diada Nacional de Catalunya en algun altre poble de la comarca on, per molt independentista que sigui l'alcalde, la Diada es faci sota la presidència de la senyera, la bandera oficial de Catalunya», conclou.