Un forat negre en un tram de l'avinguda de les Bases

Aspecte del tram de carrer quan els fanals no funcionen, que és sovint arxiu particular

A l'avinguda de les Bases de Manresa hi ha un forat negre que ja fa anys que dura. Entre la llibreria Sobrerroca (a la cantonada amb el carrer de la Font del Gat) i el Nostrum (a la cantonada del carer de Ramon Iglesias), cada dos per tres els únics tres fanals que hi ha no funcionen a la nit.

Segons un comerç de la zona, hi ha vegades que els fanals no s'encenen durant dos caps de setmana seguits, després funcionen un temps i tornen a fallar uns dies de manera intermitent. Asseguren que no és un tema d'ara sinó que fa anys que s'hi troben i que el veïnat n'està tip. El resultat és que aquest tram de les Bases queda absolutament fosc i que els que hi treballen i hi viuen s'han de refiar de la il·luminació d'un perruquer que deixa els llums funcionant fins a la mitjanit; de l'autoescola Trac, que també els té oberts fins a les 10 de la nit; i del portal d'una casa en concret on el llum de l'escala no s'apaga fins tard. Hi afegeixen el semàfor. Sobretot a l'hivern, constaten que caminar per la vorera fa por per la foscor.

Han volgut fer la denúncia a través del diari perquè expliquen que van presentar una instància a l'Ajuntament per un altre tema i van trigar un any a rebre la resposta, la qual cosa els va fer desdir a l'hora de fer qualsevol altre tràmit. Lamenten que ni els Mossos ni la Policia Local no hagin procurat resoldre el problema quan han passat per allà i ho han vist, tenint en compte que es tracta d'un tema de seguretat ciutadana.

Els tres únics fanals que hi ha en aquest tram de l'avinguda de les Bases estan situats davant la botiga de matalassos Vilalta, davant l'autoescola Trac i on hi ha la llibreria Sobrerroca. A la vorera de l'altra banda no n'hi ha cap.