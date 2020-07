Manresa constitueix la Taula de Seguiment per a la Reconstrucció Social i Econòmica de la ciutat

Aquest dimecres a la tarda s'ha constituït la Taula de Seguiment del Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. L'acte, que ha estat presidit per l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy Guàrdia, i representants de tots els grups municipals amb representació al consistori, ha tingut lloc al Museu de la Tècnica de Manresa i ha comptat amb la participació de més de 50 persones, en representació d'entitats, associacions, organitzacions, institucions, fundacions i consells municipals de l`àmbit econòmic, social, del voluntariat, sanitari, universitari, professional i del món del lleure. També hi ha pres part representants del govern municipal, amb regidors i regidores presidents de les àre es municipals.

L'alcalde ha iniciat la sessió destacant l'elevada assistència d'una gran part dels agents de la ciutat en un moment "tan complex des del punt de vista social, econòmic i emocional". Ha recordat que la taula que avui s'ha estrenat emana d'un document de bases, que tots els grups municipals van signar unànimement l'11 de maig passat, i que va deixar fixades unes línies de treball. Durant els mesos de confinament es van anar realitzant reunions i trobades telemàtiques amb múltiples sectors, que van servir per acabar de perfilar els àmbits de treball i per començar a tirar endavant diverses propostes.

Així, fins ara, ja s'han implementat 169 mesures, amb un volum econòmic que s'enfila fins als prop de 2,6 milions d'euros. Ara, amb la constitució de la Taula de Seguiment, l'actuació que es vagi duent a terme anirà sent avaluada, i també es podran incorporar al Pla propostes i iniciatives vingudes del teixit socioeconòmic participant.

En aquest sentit, l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, ha valorat molt positivament el fet "en aquest moment tan complicat, amb una crisi que és i serà molt dura, tot aquest gruix de representants polítics i de tots els àmbits de la ciutadania ens posem d'acord per deixar les diferències de banda i treballar conjuntament, teixint complicitats i aliances", i ha considerat que, més enllà de l'èxit de convocatòria d'avui, el realment important són les mesures que s'implementaran a partir d'ara.

Durant la sessió, s'ha presentat la nova web www.manresa.cat/plareconstruccio, des d'on qualsevol ciutadà podrà consultar el desenvolupament del Pla i la seva execució. La web també compta amb un apartat on persones a títol individual o entitats es poden adherir a les Bases del Pla, i també s'hi poden fer aportacions i propostes, que quedaran recollides i s'hi donarà resposta.

A l'acte d'avui s'ha explicat que la Taula de Seguiment es reunirà cada tres mesos aproximadament, i també, en els consells municipals o bé diverses taules sectorials, es treballaran més específicament cadascun dels 13 àmbits en què es subdivideix el pla i que permetrà la participació de més entitats o persones representants d'aquests àmbits.

L'acte ha inclòs la intervenció de representants de tots els grups municipals: Cristina Cruz Mas (ERC), Valentí Junyent Torras (JxM), Felip González Martín (PSC), Gemma Boix Pou (FEM) i Miguel Cerezo Ballesteros (Cs). Posteriorment, el gruix de la sessió ha servit per escoltar les intervencions de representants de les entitats, associacions i institucions de la ciutat. Hi ha hagut una vintena d'intervencions, que majoritàriament han remarcat la importància del treball conjunt per lluitar contra la crisi i han manifestat l'agraïment als grups del consistori per haver-ho fet possible. També han fet propostes i comentaris per tenir en compte de cara al desenvolupament del Pla de Reconstrucció.