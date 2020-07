Un mirador convertit en espai de 'botellón'

En aquest estat lamentable van trobar el cap de setmana passat el mirador del Pou de Llum les persones que hi van arribar fent una passejada. Com mostren les fotos, hi ha qui va decidir fer-hi un botellón i deixar-hi la brossa. Aquest espai del barri de la Balconada és on hi ha l'obra artística Pou de Llum, que se situa on sant Ignasi hauria tingut una il·luminació mentre es dirigia cap a Sant Pau. Es va adequar com a mirador i espai de recolliment el 2018. - G. C.