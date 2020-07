El Sopar del Tomàquet recollirà aliments per a la Xarxa de Suport Mutu de Manresa

El Sopar del Tomàquet d'aquest dijous 23 de juliol —una de les activitats estrella de la Festa del Tomàquet del Bages— recollirà aliments per a la Xarxa de Suport Mutu Interveïnal de Manresa, una organització que va sorgir de manera espontània durant el confinament, quan un grup de veïnes i veïns de barris de Manresa i de diferents poblacions es van anar posant en contacte per tal de col·laborar entre elles i ajudar-se en el que fos necessari.

Per primera vegada, la vetllada se celebrarà fora de Manresa. Es farà, a partir de les nou del vespre, a les instal·lacions del Mas de la Sala de Sallent, un moviment que respon a la voluntat de garantir totes les mesures preventives que marca la situació sanitària de la Covid-19 —els altres anys s'havia celebrat a la Seu— però també per reforçar la vocació comarcal de la festa. Per motius de seguretat, l'aforament s'ha reduït a 100 persones. Encara queden inscripcions. Es poden fer aquí.

Tenint en compte la situació d'excepcionalitat, els organitzadors de la Festa del Tomàquet es van posar en contacte amb la Xarxa de Suport Mutu Interveïnal de Manresa per tal de col·laborar-hi. Així, durant el sopar es trobaran espais perquè les persones assistents puguin deixar aliments en favor d'aquesta xarxa.

Els plats que es tastaran



El sopar inclou sis plats diferents que estan maridats amb vins de la Denominació d'Origen Pla de Bages (Fargas Fargas, Oller del Mas, Grau i Grau, Exibis, Solegibert, Celler Cooperatiu d'Artés i caves Gibert), que incorporen com a producte convidat a l'oli del Bages.

Les receptes dels plats que es tastaran al sopar es poden veure al canal de Youtube de la Festa del Tomàquet, on es pot trobar el showcooking que es va fer dilluns a la Fundació Alícia, amb diversos restauradors, per donar el tret de sortida a la festa.

Detall de les receptes:

1- Le Clandestine – Suau de cabra amb granisat de tomàquet, cirera, maduixa i herbes aromàtiques.

2- Alberg Castelladral – Carpaccio de tomàquet rosa ple amb oli d'oliva d'anxoves i formatge de pasta cuita de cal músic.

3- Kursaal Espai Gastronòmic – Focaccia amb tomàquet pebroter, oliva negra i oli d'oliva extra verge Vera.

4- Hostal Soler – Bacallà amb tomàquet mamella de monja.

5- Mas de la Sala – 'Taco' de Secret ral d'Avinyó amb tomàquet cor de bou i oli d'oliva extra verge Verdal Manresa.

6- Restaurant Cal Magre - Flam de formatge de cabra amb confitura de tomàquet i caviaroli® d'Alfàbrega.

Més Festa del Tomàquet



La Festa del Tomàquet es va estrenar dilluns amb el showcooking i va continuar dimarts amb les visites als productors. Es van visitar els Horts del Poal i els de Viladordis. Dimecres i també dijous es faran jornades tècniques en línia. Dijous al vespre es farà el sopar i dissabte el Mercat del Tomàquet posarà la cirereta a la festa.