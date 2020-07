Els ajuntaments de la Conca estudien emprendre vies legals pels empleats que hi vivien fora

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD), formada pels ajuntaments d'Igualada, Castellolí, Jorba, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena, estudia sumar-se a la denúncia que la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) es planteja tirar endavant per la manca de solucions per als empleats de fora de la Conca d'Òdena que no van poder anar a treballar durant el confinament perimetral, segons va confirmar el president de la MICOD i alcalde d'Igualada, Marc Castells, en una compareixença celebrada ahir.

Castells va dir que «és una vergonya i un escàndol que això no s'hagi resolt» i va afegir que creu que «s'estan vulnerant els drets inalienables» dels empleats afectats. El batlle va dir que en cas de no trobar una solució a aquest problema, «valorarem quin és el següent pas a fer» i va confirmar que estudiaran la possibilitat d'emprendre vies legals.