El bus urbà de Manresa va assolir l'any passat rècord de quilòmetres i ingressos

La utilització del bus urbà de Manresa va assolir el 2019 xifres rècord de quilòmetres recorreguts i d'ingressos. Un panorama que molt possiblement canviarà quan es presentin les xifres d'enguany a causa de les restriccions d'ús del transport públic per l'epidèmia de covid-19.

L'any passat, els vehicles de transport urbà de Manresa van fer 767.641 quilòmetres, la xifra més alta registrada.

Van ser 16.259 quilòmetres més que l'any anterior.

Una altra dada de rècord és la dels ingressos, 1.321.081 euros, 91.868 euros més que l'any anterior.

Aquest increment va en sintonia amb l'augment de la utilització. L'any passat van fer servir el bus urbà 2.218.621 viatgers, 174.796 més que durant el 2018, malgrat això no va ser l'any amb més usuaris sinó els 2.246.557 del 2008.

Seguint amb les xifres, l'any passat hi va haver el cost del servei més alt des del 2012. Va ser de 3.106.095 euros, 152.458 euros més car que l'any anterior.

Tot plegat va generar el dèficit més alt del servei que es registrava des de l'any 2013.

El dèficit va ser de 1.785.014 euros, lluny de la xifra màxima que es va donar l'any 2012 amb 2.050.770 euros.

Cal dir que per pagar el bus urbà, a banda dels ingressos del servei es compta amb subvencions d'altres administracions, ja que és un servei de prestació obligatòria. Les de l'any passat van ser 156.627 euros del Ministeri d'Hisenda i 330.212 euros de la Generalitat. En total, 486.839 euros. La diferència la posa l'Ajuntament.

Pel que fa a la utilització del servei per línies, continua destacant especialment la línia 8 (Perimetral-Estacions), amb el 38% del total de viatgers de l'any passat i que va superar els 850.000 viatgers, amb un increment anual del 11,5%.

La línia 1, que uneix barris com la Balconada, Cal Gravat i Sagrada Família amb el centre de la ciutat, va superar els 575.000 viatgers (amb un increment del 6,8%) i la línia 2, que uneix barris com La Parada, carretera Santpedor i el Poble Nou amb el centre, amb un 5,3% d'augment, va assolir 439.735 viatgers.



Increments molt significatius

La resta de línies, utilitzades per altres barris de la ciutat on hi ha menys població, també tenen uns increments molt significatius.

En concret la línia 3, que uneix els barris de la Mion i plaça Catalunya amb el centre, va tenir 118.787 viatgers, amb un increment del 5,8%; la línia 4, que uneix els barris de la Font dels Capellans, Escodines i Valldaura amb el centre (ampliat l'any passat fins al Congost a les tardes), va superar els 150.000 viatgers, amb un increment de l'11,7%.