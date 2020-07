Un cas positiu de covid a Bagà obliga a fer mig centenar de proves

El cas d'una persona de Bagà que ha donat positiu de covid-19 ha generat neguit al municipi i també al veí de Guardiola davant d'un possible brot. Aquest cas positiu ha obligat a fer proves PCR als companys i companyes de feina de la persona afectada així com també als seus contactes.

Segons ha pogut confirmar aquest diari de fonts solvents, professionals sanitaris de l'atenció primària han realitzat entre 40 i 50 proves a les persones amb les quals directament o indirecta aquesta persona va tenir contacte.

Les mateixes fonts han indicat que aquesta persona que treballa a Bagà va anar a un sopar que va aplegar una desena de persones en un bar del municipi veí de Guardiola de Berguedà.

Dos dies després que participés en aquesta trobada, aquesta persona es va començar a trobar malament. Les fonts esmentades han indicat que les proves del coronavirus van confirmar que patia aquesta malaltia. Per aquest motiu s'ha hagut de confinar a casa seva i rebre tractament. En paral·lel s'ha activat el protocol per identificar i fer el seguiment de les persones que hi van estar en contacte. Per això s'han fet les esmentades proves a companys de feina, a companys de feina dels seus familiars i als contactes del sopar esmentat. Hi ha negocis de la zona que han tancat preventivament en espera dels resultats. Les mateixes fonts han dit que és previst que aquest dijous se sàpiguen els resultats dels PCR.