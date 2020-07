Els comerços de la Conca afectats per la pandèmia rebran entre 1.000 i 1.500 euros

Els comerços de la Conca d'Òdena més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la covid-19 podran optar a subvencions directes de 1.000 o 1.500 euros depenent de la seva situació. Així ho va anunciar ahir l'alcalde d'Igualada i president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD), Marc Castells.

Es tracta d'una subvenció directa de la Generalitat d'1,5 milions d'euros, que ha rebut aquesta mateixa setmana la MICOD. Ahir mateix es va signar el decret de la convocatòria de les subvencions i el termini està previst que s'obri la setmana que ve i que es tanqui el 15 de setembre. Des de la MICOD asseguren que els comerços començaran a cobrar a partir de la segona quinzena de setembre.

Les ajudes al comerç aniran en dues línies. Els comerços que es van veure obligats a tancar per complir les mesures de seguretat establertes per la pandèmia de la covid opten a ajuts de 1.500 euros, mentre que els que van poder obrir però van reduir la seva facturació un 70% respecte a l'any anterior podran optar a rebre 1.ooo euros. Castells va afirmar ahir que calculen que es beneficiaran d'aquests ajuts un miler de comerços dels set municipis de la Conca d'Òdena.

En aquest sentit Castells va descriure aquests ajuts com una «petita revolució» pel que fa a l'administració ja que no se n'han convocat unes bases i per tant el procés per demanar-los és més ràpid i senzill.

El president de la MICOD també va anunciar que la propera setmana el conseller Chakir El Homrani visitarà la Conca per explicar l'aportació del seu departament al territori.