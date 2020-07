Crida d'Althaia a no abaixar la guàrdia per evitar contagis a l'interior dels seus centres

La Fundació Althaia de Manresa ha posat en marxa una campanya informativa per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de respectar les mesures de protecció recomanades per les autoritats sanitàries a l'interior dels seus centres per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2. L'ha batejada amb el lema «Això no s'ha acabat».

Utilitzar la mascareta, netejar-se les mans quan s'entra i es surt dels llocs i respectar la distància de seguretat són les tres mesures bàsiques que tothom hauria de seguir. La responsabilitat i col·laboració de totes les persones és cabdal per evitar possibles rebrots de la covid-19, recorda.

Tot i que segons dades epidemiològiques al nostre territori la pandèmia està actualment a uns nivells baixos, les fonts sanitàries remarquen que no podem abaixar la guàrdia perquè en qualsevol moment la situació podria capgirar-se, tal com està passant a diferents indrets del país i del món. Amb aquesta nova campanya es vol posar de manifest que la crisi de la covid-19 no forma part del passat i que és a les nostres mans evitar que torni a augmentar.

Es difondrà a través de cartells en punts estratègics dels edificis d'Althaia, de les xarxes socials i de les pantalles que hi ha en espais de la institució. També hi ha una versió adreçada als professionals que es difon per canals interns.



Acompanyament limitat

Els centres sanitaris són espais estratègics ja que és on acudeixen les persones amb símptomes que poden ser transmissores de covid-19 i, d'altra banda, els usuaris ingressats o que hi acudeixen per rebre tractaments són altament vulnerables i cal protegir-los especialment. Per això és molt important limitar al màxim el nombre de persones que acudeixin als centres sanitaris i accedir-hi només quan és imprescindible.

En aquest sentit, la campanya també reforça la normativa referent a l'acompanyament de pacients, que continua regulat als centres de la Fundació Althaia per evitar que hi hagi una concentració elevada de persones a les habitacions o dins les instal·lacions. Per a la salut de tots és molt important no acudir a un centre sanitari si no és molt necessari.

Les persones que estan hospitalitzades a Sant Joan de Déu poden tenir un únic acompanyant, sense limitació horària i degudament identificat amb una etiqueta que es lliura al punt d'informació de la planta 0. Les visites socials i de cortesia estan prohibides. Aquests mateixos criteris s'apliquen a la Clínica Sant Josep.

Al Centre Hospitalari els pacients tenen autoritzades les visites terapèutiques, és a dir, aquelles que es consideren beneficioses per a l'evolució del pacient. S'han establert franges horàries per tal d'esponjar la presència de visites a l'equipament.

A les consultes externes de Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica Sant Josep, així com al CSAM, al CAP Barri Antic i al CAP Les Bases, es permet la presència d'un acompanyant, tot i que sempre que sigui possible és millor que l'usuari accedeixi sol al centre. A urgències de Sant Joan de Déu només poden accedir-hi acompanyants en els casos de pacients pediàtrics i dependents.

Recorden que totes les persones que acudeixen a qualsevol centre sanitari han rentar-se les mans en entrar i en sortir, portar sempre la mascareta mentre romanguin a l'edifici i mantenir la distància de seguretat. No es permet entrar amb guants.