Les Festes de Sant Ignasi continuen amb deu actes més el cap de setmana

Demà comença la desena d'actes programats per al cap de setmana dintre de les Festes de Sant Ignasi organitzades per l'Ajuntament; Manresa 2022; l'Associació de Comerciants del carrer Sobrer-roca, plaça Major, Sant Miquel i voltants; la Fundació Cova de Sant Ignasi; la Fundació Turisme i Fires i la Basílica de la Seu.

Demà, a 2/4 de 8 de la tarda a la Seu, hi haurà una nova edició de les Vesprades Mil·lenàries a un preu de 6 euros per persona i entrada gratuïta per a menors de 14 anys. A les 9 del vespre, al claustre del Museu de Manresa, concert gratuït del cicle Sons del Camí amb el grup MediterrÀniam, que oferirà música contemplativa amb la natura com a inspiració.

Dissabte durant tot el matí, mercat del tomàquet al Puigmercadal i, a 2/4 de 12 del migdia, visita i tast a l'Oller del Mas per descobrir el lligam de la finca i el castell amb sant Ignasi, que inclourà una visita a la capella del 1620 i acabarà amb un tast guiat de vins ecològics per 15 euros. Es farà tant dissabte com diumenge.

A 2/4 de 7 de la tarda sortirà des de la plaça de la Reforma l'autocar fins a Montserrat per participar a la caminada nocturna que segueix l'última etapa del Camí Ignasià fins a Manresa, a un preu de vint euros, amb l'acompanyament de guies.

A 2/4 de 8 de la tarda, a l'ermita de Sant Pau, missa amb mossèn Joan Castillo.



La ciutat d'Ignasi

La programació continuarà diumenge, a les 11 del matí al claustre del Museu, amb la visita guiada «Manresa universal: la ciutat d'Ignasi».

A la 1 del migdia, a l'església de Santa Maria de Viladordis, missa de Sant Ignasi presidida per mossèn Joan Castillo.

Dilluns, a 2/4 de 8 de la tarda, al Claustre del Museu Comarcal tindrà lloc l'acte de presentació del treball «Els manresans que van acollir sant Ignasi a través dels protocols notarials (1485 – 1585)», a càrrec de Josep Galobart Soler, premi Pare Ignasi Puig 2018.