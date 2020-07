El Mas de la Sala acull per primera vegada el sopar de la Festa del Tomàquet del Bages

El restaurant Mas de la Sala de Sallent acull per primera vegada el sopar de la Festa del Tomàquet del Bages. Aquest esdeveniment s'havia celebrat al Parc de la Seu al llarg de les tres darreres edicions. Enguany, però, s'ha traslladat en un espai privat per a poder garantir les mesures de seguretat i de distanciament social. L'organitzador de la festa i responsable del restaurant assegura que "al Parc de la Seu hi havia un ambient molt divertit i ens ho passàvem molt bé", però es mostra confiat que "el Mas de la Sala té un espai exterior gran que pot permetre que, tot i les circumstàncies, sigui també un sopar molt entretingut".

El sopar inclou sis plats diferents que estan maridats amb vins de la Denominació d'Origen Pla de Bages i que incorporen com a producte convidat a l'oli del Bages. Els restaurants que han participat del menú son Le Clandestine, l'Alberg Castelladral, Kursaal Espai Gastronòmic, Hostal Soler, Restaurant Cal Magre i, finalment, el mateix Mas de la Sala.

La vetllada es fa a l'exterior del Mas i, a diferència d'altres anys, els comensals estan asseguts en taules grans d'unes vuit persones per taula. Al Parc de la Seu el sopar es feia a peu dret, en un ambient més distès i informal.

La Festa del Tomàquet es va estrenar dilluns amb el showcooking, on es va mostrar la recepta i elaboració dels sis plats degustats al sopar, i va continuar dimarts amb les visites als productors. Es van visitar els Horts del Poal i els de Viladordis. Dimecres i també dijous es faran jornades tècniques, aquest any de forma telemàtica per evitar aglomeracions. El Mercat del Tomàquet posarà punt i final a la setmana protagonitzada per un dels productes principals del Bages.