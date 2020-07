El món del llibre fa avui el substitut estiuenc de Sant Jordi amb la incertesa per bandera

El cap diu una cosa, el cor una altra i els gestos facials desxifren l'embolic: interrogats sobre la repercussió que tindrà avui l'anomenat Sant Jordi d'estiu, els representants de les llibreries i les editorials que tindran parada aquest dijous al passeig de Pere III de Manresa anhelen un èxit, intueixen una festa menor i, alçant les celles, estrafent els llavis i mirant a l'horitzó, exhibeixen tota la incertesa d'una jornada de la qual l'únic que se sap és que no se sap res. I encara rai que s'ha pogut salvar.

«És un petit homenatge de la gent del món de la cultura, dels escriptors, els llibreters i els editors», afirma Jaume Escrigas, de la llibreria especialitzada en còmics 2 de Piques. Entre aquesta voluntat de recuperar ni que siguin unes espurnes de Sant Jordi i la necessitat d'agafar tots els bots salvavides que passin pel davant bascula el Dia del Llibre i de la Rosa, que la Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes van idear quan a mitjan març es va fer evident que Sant Jordi se n'anava pel pedregar per culpa del virus.

En diverses ciutats de Catalunya, llibreters i floristes trauran parades al carrer davant dels seus establiments. I en alguns llocs com Manresa, hi haurà un espai conjunt amb estands: el tram central del passeig Pere III de davant del Casino (els laterals quedaran lliures) estarà tancat i a l'interior hi haurà vuit parades (7 de llibres i 1 de roses) i una taula per a la signatura d'exemplars de les obres de diversos autors de la ciutat i la comarca. A dins d'aquest rectangle hi haurà un màxim, en tot moment, de 125 persones. Les mesures de seguretat sanitària manen.

«El que volem és vendre», afirma Dolors Pardo, de la llibreria Parcir. L'establiment es va apuntar de seguida a retornar a una certa normalitat i, fins ara, s'ha mostrat molt actiu organitzant signatures i presentacions de llibres. La sinceritat de Pardo respon a la perfecció al motiu pel qual es va instaurar aquest 23-J: intentar salvar els mobles del daltabaix que va significar la suspensió del Sant Jordi al carrer. No és en va que l'organització de la jornada va a càrrec de la Unió de Botiguers i Comerciants, amb el suport de l'Ajuntament.

«Ens ho hem d'agafar com un revulsiu», explica Jordi Suades, de Farell Editors, «i de revulsius en necessitem molts perquè cal ser al carrer, cal que estiguem presents en la societat tot l'any». Per a l'editor santvicentí, «serà un Sant Jordi a petita escala», necessari per poder ensenyar «les novetats» que van quedar atrapades en el confinament. «La gent de la cultura estem acostumats a pedalar», afegeix.

Durant els durs mesos de primavera en què milions de ciutadans van quedar reclosos a casa, una de les iniciatives que el sector del llibre es va treure de la màniga va ser el projecte #LlibreriesObertes, mitjançant el qual el lector comprava i pagava el seu exemplar a la llibreria que volgués amb la promesa de rebre'l o anar-lo a buscar un cop s'acabés l'enclaustrament forçat. «Nosaltres vam vendre un centenar de llibres a través de #LlibreriesObertes», afirma Lis Escolà, responsable de l'Abacus de la capital bagenca. «El 23 de juliol esperem que vagi bé, però tenim les nostres reserves, per la data, però la veritat és que hi ha força gent que fa dies que ens demana on hi haurà la parada i ens comenten que vindran», anota.

Evidentment, «no tindrem el mateix estoc que per Sant Jordi», afirma Escolà, però hi ha títols que apunten a ser supervendes i a liderar els rànquings, com M'explico. De la investidura a l'exili, de Carles Puigdemont. Una obra que es posa a la venda avui, publicada per La Campana, i que a les llibreries de casa nostra ja hi ha força lectors que han reservat.

«La gent sempre s'apunta a la festa, hi ha ganes de sortir, de veure els llibres...», opina Pardo, que comparteix amb els altres llibreters la petita satisfacció d'haver viscut uns mesos de maig i juny millors que en anys anteriors, quan aquest tram de l'any pateix la ressaca de Sant Jordi.

El món del llibre no oblidarà fàcilment el confinament ni la desescalada. Multituds de sectors han patit l'aturada gairebé total de l'activitat, però s'ha posat de manifest un orgull lector que ha ajudat moltes llibreries -i, per tant, autors i editors- a no caure en el daltabaix econòmic. «Nosaltres vam oferir vals de comprar de llibres que van adquirir 180 persones», explica Miquel Sanchis, de la llibreria Papasseit: «hi havia gent que s'anticipava i ens reservava llibres, cada dia teníem comandes. La gent ha estat molt conscienciada amb la importància de donar suport a les llibreries». Fins al punt que, com explica Jaume Escrigas, hi ha lectors que van comprar a l'avançada i encara no han passat pel 2 de Piques a buscar els seus volums.

La data del 23 d'abril és cabdal per a la història de la revista El Pou de la Gallina, el primer número de la qual va sortir al carrer el dia de Sant Jordi del 1987. «No podíem faltar a aquesta festa, ja que el 23 d'abril no hi vam poder ser», explica Carles Claret, recordant que mai han faltat a la gran diada primaveral. Ahir, a més, es va culminar amb èxit el micromecenatge destinat a aconseguir 3.000 euros per renovar la pàgina web. «Els qui ens han ajudat a través de Verkami podran recollir la seva recompensa», afegeix.

L'únic representant del sector de la flor serà avui Viver Serra. «Aquesta festa és un afegit», indica Joan Serra: «Sant Jordi és quan toca, i aquell dia vam repartir moltes comandes porta a porta». Temorós que la falta de promoció i la confusió puguin restar audiència a la vetllada, reconeix que «la nostra temporada alta és de març a maig, i en aquesta època ens van confinar». Avui serà a primera fila per contribuir a l'èxit de la iniciativa.