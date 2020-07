Els agents de salut de les zones de bany del Solsonès diuen que no donen l'abast

Els agents de salut del Consell Comarcal del Solsonès i dels ajuntaments afectats que transiten per les zones de bany més concorregudes de la comarca asseguren que no donen l'abast i denuncien que «la gent no respecta les mesures de seguretat ni les distàncies, d'aquesta manera serà difícil contenir la pandèmia». També lamenten els comportaments incívics de bona part dels visitants que deixen deixalles a les lleres de rius i pantans o fan foc en zones on és prohibit. Els cossos de seguretat han intensificat el control en diversos d'aquests punts.