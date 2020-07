Entitats lligades a la festa major viuen amb total resignació la suspensió dels seus actes

Ni correaigua, ni correfoc, ni actuació castellera, ni ballada de la imatgeria... Com ja es va explicar, la Festa Major de Manresa d'enguany, que tindrà lloc entre el 27 i el 31 d'agost, serà de circumstàncies. Adaptada a la situació generada per la covid. Les entitats que tradicionalment hi tenen més paper ho viuen amb total resignació. La majoria han vist com, al marge de la festa major, també han quedat suspeses la resta d'actuacions que fan per aquesta època.

Marc Cuscullola, president de Xàldiga, entitat que organitza actes de molt pes a la festa gran de Manresa (correaigua, moscada infantil, mostra del correfoc, cor-refoc), explica que «no havíem comprat el material pirotècnic», cosa que fa l'Ajuntament. «La sensació general és que el més lògic era suspendre-ho perquè els nostres actes són amb molta gent».

Quan es van poder reunir després del confinament «van sorgir algunes idees, però les vam descartar» com a alternativa. «Val més no fer res perquè sabem el risc», remarca. Esmenta que, «tant la secció infantil com les de diables i de tabalers, que són les que més funcionen durant l'any, han vist suspeses totes les sortides als pobles i les actuacions a les escoles i barris on et puguin cridar». Compta que són una trentena.

Xàldiga la integren unes 400 persones i tenen el local al costat del Casal de les Escodines.

Els Geganters de Manresa també tenen un paper important a la festa major ja que es cuiden de la imatgeria –llevat dels cavallets, que depenen de l'Agrupació Cultural del Bages. Núria Centellas, tresorera, comenta que, després del confinament, «comencem a arrencar a poc a poc però no gaire perquè la majoria de les sortides s'han cancel·lat». Per aquestes dates en solen fer una desena. Enguany, però, després de la Llum i l'Aixada ja no han fet res. Fa notar que «entrar a la figura i desinfectar-la de dalt a baix perquè hi pugui entrar una altra persona és inviable perquè a la cercavila de festa major, per exemple, hi ha figures amb relleu cada tres o quatre minuts». No és només un tema del pes. «Un nan no pesa en excés però dur-lo molta estona et cansa. Allà dins no hi corre l'aire. La gent s'ofega». Els nans pesen 25 quilos; la pubilla i l'hereu, 45; la reina, 50 i el rei en pesa 55.

Integrats per 200 persones, els Geganters de Manresa, amb local a Casa Caritat, tenien previst celebrar per aquestes dates els 25 anys dels gegantons amb una trobada i un canvi de vestit, però ho han ajornat fins a la Llum 2021.

Durant la festa major, les figures del conjunt geganter i del bestiari del correfoc es podran visitar al teatre Conservatori mitjançant una visita guiada on s'explicarà cadascuna d'elles.



Un contacte impossible

Si hi ha un acte on el distanciament és impossible de mantenir és en una actuació castellera. Olga Moyà, cap de colla dels Tirallongues, dedueix que «serem dels que trigarem més a reprendre la nostra activitat normal i corrent», si bé han reprès la social, amb l'organització de caminades i, avui, de 6 de la tarda a 10 de la nit, amb una recollida de menjar per a la plataforma d'aliments a la Plana de l'Om. «Tenim gent de la colla que són professors de gimnàstica i educació física que ens passen vídeos pel grup de WhatsApp i qui vol ho fa i qui no, no». Pateix amb aquest tema. «L'estat físic de la pinya i del tronc, i si la canalla ha crescut molt, o si quan tornen passen per la fase de la por o s'han desencantat». Calcula que amb la parada que s'han vist obligats a fer, recuperar el nivell precovid requerirà «mig anyet ben bo».

Les úniques activitats del 2020 dels manresans hauran estat el pilar a les escales del Carme per la Llum i la participació a la Fira de l'Aixada. «La primera setmana de març ja es va anul·lar tot i la coordinadora de castells va recomanar deixar l'activitat. S'han perdut sortides molt maques, com la de Vilanova i la de Millars». Per a més inri, aquesta parada obligada talla un moment àlgid per a la colla, que el 2018 va signar la millor temporada de la seva història. Integrada per 150 persones escampades per tot el Bages, els Tirallongues tenen el local a Casa Caritat, i encara no hi han pogut tornar.

Pere Vila, president de l'Agrupació Cultural del Bages, celebra que es podrà mantenir la Tradidansa. «Ho farem a la plaça Porxada, amb el públic assegut separat i nosaltres controlant les entrades». No faran l'acte del pubillatge, els balls de la imatgeria ni els tallers de dansa i, en lloc de la ballada de sardanes del dijous anterior a la festa major, organitzaran un concert de sardanes. Sí que mantenen la cantada d'havaneres posterior, amb menys grups. Si bé l'esbart major ha reprès la feina, també se'ls han reduït molt les sortides. «Un 75%», ho quantifica.