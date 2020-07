Globo funcionarà a Manresa a partir de la setmana que ve

Glovo, l'app que permet als seus usuaris rebre i enviar al moment qualsevol producte dins d'una mateixa ciutat, segueix amb el seu pla d'expansió a Catalunya i arriba a Manresa.

Els habitants de la capital del Bages podran gaudir, a partir de la setmana vinent, dels serveis de l'app i tastar a domicili el menjar de cadenes com McDonald's, Burger King i Foster's Hollywood.

També assegura que estaran disponibles per menjar a casa a través de Glovo l'oferta de petits establiments locals. Per exemple, les hamburgueses, sushi i poké de Cube Food and Drink o les tapes o carns de l'A més a més. També estaran disponibles a domicil plats típics de diferents països: els frankfurts d'El Farolillo Frankfurt, les crêpes bretones d'Annaick o el menjar italià de La Nostra Pizza i de Fresh Pizza, així com les hamburgueses de Best Burger.

Glovo ofereix un ampli ventall d'establiments dins l'app amb la finalitat de satisfer els seus usuaris. A la plataforma, s'hi poden trobar diferents categories com restaurants, supermercats, parafarmàcies, floristeries o botigues d'electrònica.

A més, els usuaris podran gaudir de la categoria "el que sigui", que soluciona els encàrrecs d'última hora, com demanar que comprin tinta per a la impressora quan t'has quedat sense, o bé comprar un regal d'aniversari del qual t'havies oblidat.

La companyia assegura que està "immersa en un pla d'expansió nacional amb l'objectiu d'arribar al màxim nombre possible d'indrets de la geografia espanyola".

En la situació econòmica i sanitària actual, caracteritzada per la incertesa, Glovo assegura que per a la companyia és essencial poder contribuir a la reactivació del sector de la restauració. Diego Nouet, General Manager Iberia de Glovo,

afirma: "Estem molt contents de començar a operar en una gran ciutat catalana com és Manresa, de manera que tots els seus habitants puguin gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica a casa durant tot l'any. L'obertura de noves ciutats sempre és una bona notícia, perquè significa que cada cop més gent pot demanar menjar a domicili de forma còmoda i segura amb Glovo i, a la vegada, contribuïm a fomentar l'activitat de grans i petits restaurants".



Sobre Glovo

Glovo és una app que permet recollir i enviar al moment productes dins d'una mateixa ciutat. Compta amb més de 9 milions d'usuaris i 20.000 partners associats. A Espanya, el servei està disponible en les àrees urbanes de més de 70 ciutats, entre elles Barcelona, Madrid, València, Saragossa o Sevilla. A nivell internacional, a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, Glovo opera en les principals capitals, com Roma, París o Casablanca i a 8 països hispanoamericans, entre ells Argentina o Panamà. Actualment, Glovo es troba en més de 300 ciutats de 22 països del món i es preveu ampliar-lo i obrir en noves ciutats en les pròximes setmanes.