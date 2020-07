Només una representant de Fem Manresa anirà a l'acte per les víctimes de la covid

Fem Manresa ha anunciat que només una representant de la formació assistirà a l'acte d'homenatge que se celebra avui al Casino, a 2/4 de 9 del vespre, perquè consideren que "qui ha de tenir un paper rellevant en aquest acte d'homenatge d'aforament limitat són precisament les famílies i amistats de tota aquella gent que ens ha deixat i no ha pogut ser acomiadada, i no els càrrecs públics".

La candidatura municipalista expressa la importància del dol, especialment per a tothom que no va poder donar l'últim adéu als seus éssers estimats. Insten al govern del consistori a cedir espais municipals de forma gratuïta a tota aquella gent que durant la primera onada de la pandèmia de la covid-19 no va poder acomiadar-se dels seus familiars i/o amics, per tal de poder fer una cerimònia íntima de comiat.

Des de Fem Manresa consideren que el millor homenatge possible que poden fer les institucions a totes aquelles que ens han deixat és posar el màxim de recursos a disposició perquè els cercles més propers de les persones traspassades puguin fer el procés de dol corresponent, truncat per la pandèmia.

Consideren també com a homenatge imprescindible garantir que "el lucre no passi per sobre la vida en l'atenció sociosanitària i que es destinin els recursos necessaris a la sanitat pública per tal d'evitar-ne el col·lapse" en cas d'una hipotètica repetició dels esdeveniments i aprofiten per recordar que "les retallades que ha patit la sanitat pública a Catalunya la darrera dècada són les que han posat les condicions perquè una pandèmia com la que vivim hagi fet tant mal".