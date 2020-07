La visita a la Seu amb parada al nou Espai Oliba esgota les cent localitats disponibles

Que la basílica de la Seu és l'element patrimonial més important de Manresa queda a bastament demostrat cada cop que s'hi organitza una nova visita. És el cas de les cinc Vesprades mil·lenàries que s'hi han fet per commemorar els mil anys de la dotalia per a la represa del temple, i que han inclòs entrar al nou Espai Oliba. Avui tindrà lloc la cinquena. En total, han atret cent persones, tantes com localitats disponibles. Per a les que n'han quedat fora se n'ha programat una altra el dia 29.

Les visites, a cura del guia David Ferré, han suposat poder visitar el nou Espai Oliba, inaugurat aquest mes i que, situat al sotaclaustre, permet veure on hi ha les restes romàniques més antigues de la Seu. Les visites també han suposat poder pujar fins a la primera coberta de la basílica per gaudir de les vistes de la ciutat al capvespre des d'un punt privilegiat.

Els propers actes del mil·lenari, a banda de la visita del dia 29 (6 euros i de franc per als menors de 14 anys) ja no seran fins al setembre, amb el 4t Festival de Microteatre Cop d'Ull, i a l'octubre, amb un cicle de coneixement romànic.