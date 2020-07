Bon ambient i bones vendes en un mercat de la Festa del Tomàquet del Bages en petit comitè per la covid

Mascaretes, calor, xafogor, menys oferta que en anteriors ocasions i menys activitats. Malgrat tot això, aquest matí de dissabte, fins al migdia, la plaça del Mercat i el mercat de Puigmercadal de Manresa s'han omplert d'ambient per acollir la 4a edició del mercat del tomàquet, dins de la 4a edició de la Festa del Tomàquet del Bages, que s'ha celebrat a pesar de la situació actual i combinant els actes presencials amb els virtuals.

Els més fidels als productors que han posat parada a la plaça no han volgut faltar a la cita amb el tomàquet esquena verd, el ple, el de Montserrat, el pebroter, el cor de bou i la resta de varietats que s'hi han pogut comprar. A les parades s'hi ha vist ambient durant tot el matí. La gent ha comprat. Això sí, no hi ha hagut tant anar i venir de clients com en anteriors edicions. Més que una festa del tomàquet semblava una exposició perquè en tot moment la gent ha guardat el seu torn i les distàncies per ser atesa.

També ha passat un matí animat el mercat de Puigmercadal. A l'interior, a la banda de més al fons, qui ho ha volgut ha pogut entrar al local de Super Coop, el supermercat cooperatiu que, si no hi ha cap canvi, hi començarà a funcionar a principis d'any. Entre els visitants, no hi ha faltat l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ja s'hi ha associat. És el número 520. Al terra del local, escrit amb guix i amb els espais marcats amb cinta adhesiva, hi havia delimitada la distribució on anirà cada producte: el cava i la ratafia, les espècies, la fruita... Mentre la gent hi entrava en grup i escoltava les explicacions del projecte, l'artista Susanna Ayala ha escrit a les portes de vidre per on se sortirà el missatge de que ja són més de 500 socis i que van cap als 700. En una taula hi havia unes targetes amb el nom de cada soci perquè ells mateixos les pengessin a les portes de vidre.

Enguany, el producte convidat al mercat ha estat l'oli del Bages. En una taula s'han pogut veure les diferents varietats.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha fet una valoració positiva d'aquesta quarta edició. Tenint en compte que el més fàcil hauria estat anul·lar-la, ha celebrat que, d'entrada, s'hagi pogut tirar endavant. També ha posat de relleu la resposta als actes programats, tenint en compte les limitacions per la covid.