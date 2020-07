La Festa del Tomàquet supleix amb imaginació les limitacions de la covid

El tomàquet és un producte molt ric a tot el Bages. Una desena de varietats omplen les hortes regades pels rius Cardener i Llobregat, així com per la Sèquia i els seus ramals. Si una cosa han tingut clara des de l'organització de la Festa del Tomàquet, és que la celebració d'enguany no es podia suspendre. Tot i l'excepcionalitat de la situació actual, avui culmina una setmana plena d'activitats –presencials i telemàtiques– que han donat a conèixer, un any més, la tradició del cultiu de tomàquet del Bages i la seva capital.

La plaça de Puigmercadal de Manresa rebrà avui una desena de pagesos de tot el Bages per participar en l'acte central i que culmina tota una setmana de festa: el mercat de productors, que té lloc de les 8 del matí a les 2 del migdia.

Un altre dels plats forts del certamen va ser dijous amb el Sopar del Tomàquet, que habitualment es feia al parc de la Seu de Manresa però que enguany es va traslladar al restaurant Mas de la Sala de Sallent per garantir una major seguretat. L'organitzador de la festa i responsable del restaurant, Ignasi Sala, va celebrar la bona acceptació dels 71 comensals que van anar a casa seva: «Al parc de la Seu ens ho hem passat sempre molt bé, però crec que el Mas de la Sala té un espai exterior gran que ha permès que, tot i les circumstàncies, fos també un sopar molt entretingut». Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, va celebrar el fet que «aquests actes es descentralitzin al llarg de tot el territori del Bages». Per primer cop, també, el sopar es va fer amb els comensals asseguts, per tal d'evitar al màxim el moviment pel recinte.



La situació derivada de la crisi del coronavirus va portar veïns de Manresa a crear una xarxa de suport mutu per a totes aquelles persones que s'han vist greument afectades per la situació. Els restauradors participants en el sopar tampoc van voler quedar-se de braços plegats i van decidir que, un cop pagades les despeses del sopar, els beneficis es destinarien a aquesta xarxa. A més, durant la vetllada es va col·locar un punt de recollida d'aliments, destinada a la mateixa causa. El resultat va ser la recollida de gairebé 30 kg de menjar.

Sis plats, un fil conductor

Dilluns es va fer el showcooking (que aquest any va ser telemàtic) on sis cuiners van presentar i elaborar la recepta que cadascun d'ells havia d'oferir dijous al sopar. Aquests sis plats han servit com a fil conductor de la festa, ja que hi han estat presents des del primer dia fins al darrer. Dilluns a la mostra, dijous al sopar i avui al mercat, on s'han posat a la venda unes cistelles on hi ha els ingredients necessaris per elaborar aquests mateixos sis plats seguint la recepta presentada a principi de setmana, i que encara està disponible al canal de Youtube de la Festa del Tomàquet.

Aquesta setmana ha estat plena d'activitats. Avui hi ha l'acte central al mercat de Puigmercadal però, a causa de les restriccions per la covid-19, no s'han pogut dur a terme les activitats paral·leles al mercat que durant les tres edicions anteriors sí que es van oferir, com, per exemple, els tallers per a infants i les degustacions dels productes exposats. Però la festa no s'acaba aquí. Durant tot el mes d'agost, se celebra el mes del tomàquet als restaurants de la comarca. En els seus menús i cartes hi haurà, durant tot el mes, plats en què l'estrella és el producte protagonista de la festa.

A més, demà, diumenge, el restaurant Mas de la Sala, l'hostal Soler i el Kursaal Espai Gastronòmic donaran una segona oportunitat a aquelles persones que no van poder gaudir del sopar de dijous, oferint el menú íntegre que es va donar en aquella vetllada.

Finalment, el dimarts dia 25 d'agost es farà, si les condicions sanitàries ho permeten, la gran «Tumakada» a la finca de Can Poc Oli. Es tracta d'una trobada dedicada a l'extracció de llavors del tomàquet i l'aprofitament de la polpa per elaborar una salsa que cada participant podrà endur-se en els pots de vidre que dugui de casa.