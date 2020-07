La Televisió de Tòquio 'fitxa' un manresà per acostar la capital del Bages als japonesos

El manresà a Hiroshima. Just darrere seu explica que hi va caure la bomba atòmica, el 6 d'agost del 1945 |

El 2014, tenia 23 anys, Marco Bertolio Álvarez (Manresa, 1991) va viatjar al Japó per primera vegada. Hi va fer estada amb una família i es va enamorar de l'idioma i de la cultura. Des d'aleshores, hi ha anat tornant. El que no s'hauria imaginat mai és que les ganes de conèixer la terra del sol naixent el convertirien en un personatge televisiu reconegut pels japonesos i que aquesta fama li oferiria l'oportunitat d'acostar-los la seva ciutat. Aquest dilluns, la Televisió de Tòquio emetrà un programa amb el manresà on sortiran Manresa i Barcelona.

El 2016, Bertolio va tornar a Tòquio per estudiar l'idioma en una escola. Per guanyar-se la vida va fer de guia turístic d'hispanoparlants en aquesta ciutat i va treballar en un cafè-bar donant conversa en anglès a la clientela.

El 2018 hi va anar de nou. Els tres primers mesos d'aquesta tercera estada va reprendre les feines de guia i de fer conversa en anglès. També va fer d'extra en alguna sèrie. Els altres tres mesos, però, aquesta vegada, va dedicar-los a conèixer país anant amb bicicleta de Tòquio a Okinawa, unes illes situades al sud. No hi va anar sol, o no tot el trajecte.

Quan va aterrar a Tòquio per iniciar aquesta tercera etapa nipona se li va acostar a l'aeroport de Narita un dels equips que hi acostuma a haver de la Televisió de Tòquio. Quan veuen un turista, se li acosten i li demanen què hi ha anat a fer. Ell els ho va explicar, li van agafar el contacte i, quan va iniciar la ruta en bicicleta, el van anar a seguir durant quatre dies un cop al mes per emetre-ho a la televisió. Explica que a partir del moment que es va emetre el primer capítol, allà on anava li demanaven si es podien fotografiar amb ell, li feien regals i el convidaven a dinar.

Amb el bitllet pagat

Acabada l'aventura estiuenca, de la qual recorda unes condicions meteorològiques especialment dures -«amb una humitat del 90 % i una calor espantosa»- va treballar un temps en un hostal a Okinawa, fins que va tornar a Manresa. No va trigar gaire a visitar de nou el Japó. «Al cap de tres mesos em van enviar un missatge dient que em pagaven el bitllet per anar-hi a gravar un especial per al Cap d'Any» amb un altre turista famós com ell. Un cop allà, els van demanar que tanquessin els ulls i que assenyalessin tres punts en un mapa del país, on van viatjar per gravar els episodis: Shodoshima, coneguda com l'illa dels micos, a cinc hores de Tòquio en tren bala i situada bastant al sud del país; Miyazaki, a 700 quilòmetres, molt a prop de l'extrem sud; i Hokaido, pràcticament a l'extrem nord. En van fer tres episodis i també va participar en la gravació per desitjar un bon any als teleespectadors al costat d'una de les dues meitats del duet còmic Bananaman, que allà és molt famós.

I quan semblava que la ratxa televisiva al país nipó s'havia acabat, se li va tornar a girar feina. La covid ha buidat els aeroports de turistes, de manera que els responsables del programa van decidir recórrer als seus famosos per explicar a l'audiència com estan vivint la covid. S'hi van posar en contacte i ell els va comentar que s'havia casat el gener (amb Shiori Watanabe, una japonesa, com no podia ser de cap altra manera, amb qui es van conèixer al Festival del Japó, a Barcelona) i li van enviar un equip de rodatge. Va ser fa un parell de setmanes i el resultat es podrà veure aquest dilluns.

Mentrestant, el Marco, que és guia turístic i que, a banda de l'anglès i el japonès, també domina l'italià, ja té planejada la seva propera ruta en bici de cara a l'any vinent. Al Japó, és clar.