«You wanani shi ni nippon he?»: «Tu què has vingut a fer al Japó?»

«Tu què has vingut a fer al Japó?» és el nom del programa de la Televisió de Tòquio on s'ha fet famós Bertolio. També és la pregunta que fan als turistes a l'aeroport. En el nou episodi que hi protagonitza amb la seva dona, i on repescaran la seva aventura en bici, s'hi veuran vistes de Manresa des del parc del Castell (a la foto) i la plaça Porxada, on té el domicili. També van gravar imatges a Barcelona. Durarà dues hores i mitja i s'emetrà dilluns a 2/4 de 7 de la tarda (hora local).