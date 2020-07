Enrenou de bon matí a la Mion per una persona amb les facultats mentals pertorbades

A primera hora del matí hi ha hagut molt enrenou de policia i d'ambulàncies a la barriada Mion de Manresa, al carrer de Pirineu, que fins i tot ha quedat tallat arribant-hi pel camí de la Gravera. Segons informació aportada pels Mossos d'Esquadra demanada per aquest diari, un veí amb una malaltia mental ha tingut un brot psicòtic i s'ha atrinxerat a casa seva, on estava amb la dona i un menor. La dona ha decidit trucar a la policia i, en haver-hi un menor al domicili, han informat les fonts dels Mossos, s'han traslladat fins allà per evitar mals majors. Els fets han tingut lloc a 2/4 de 7 del matí.

En veure's acorralat, l'home ha sortit al balcó amb un ganivet i s'ha autolesionat, cosa que han vist diversos veïns que han sortit dels seus domicilis en sentir l'enrenou generat pels efectius que s'han desplaçat fins al barri manresà, on, a banda dels Mossos, fonts presencials han explicat que també hi havia ambulàncies, Bombers i el SEM. Finalment, els Mossos han decidit entrar a la força al pis per evitar que es fes més mal. Ningú, llevat d'aquesta persona malalta, ha resultat ferit. En el seu cas, han estat lesions de poca consideració, han comentat les fonts policials

En el cas dels Mossos hi han enviat un dispositiu format per Seguretat Ciutadana, un Grup Especial d'Intervenció (GEI) i els negociadors que ha intentat mediar amb la persona en qüestió. Quan han vist que no entrava en raó, però, han decidit que actués el GEI.