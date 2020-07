L'oli de la comarca, encara un gran desconegut, porta a taula les seves varietats

L'any passat la festa del tomàquet va incorporar un producte convidat, que en aquella ocasió va ser el formatge. Enguany li ha tocat a l'oli. Una de les taules que hi havia ahir a la plaça del Mercat en va mostrar les varietats. Mireia Cirera, de la cooperativa mengemBages –venda de productes de proximitat i ecològics– que atenia la clientela, admetia que, a diferència d'altres, aquest producte encara és el gran desconegut i que, per tant, cal reivindicar-lo. Tenint en compte l'excepcionalitat de l'edició d'enguany per la pandèmia, valdria la pena tornar-lo a convidar en una propera festa del tomàquet.

Explicava que a casa nostra hi ha dues varietats sobretot, que és «la verdal manresana, que és una oliva autòctona, i la corbella, que es feia al Pla de Bages i que en molts llocs l'estan tornant a collir». La taula també mostrava oli amb l'arbequina de protagonista, olis aromàtics i els de cellers molt petits. «Hi ha un lloc molt xicarró a Talamanca que fan vera, que és una oliva molt concreta». En aquests casos, la producció és limitada i se'ls acaba aviat.

Comentava que és un producte que s'està ajudant des de diferents fronts però que «la gent se'n fa creus que hi hagi tants olis al Bages. Hi ha una cosa que es diu que m'agrada molt que és que l'oli és un aliment, no és un condiment». Mas Oliveras (d'Abadal), l'Obaga de l'Agneta, Collbaix, Migjorn, Roch del Bages...