Malestar als entorns de la plaça de la Música pels aldarulls en un bloc ocupat

Un veí que estava de lloguer en un pis del carrer de Santa Maria de Manresa va tocar el dos fa menys de mig any fart dels sorolls i els aldarulls. L'incivisme d'un grup de 15 joves que van ocupar fa un any el bloc número 15 del carrer d'Ignasi Balcells, als entorns de la plaça de la Música i a prop del Conservatori, ha degradat aquest indret del Barri Antic. La situació ha acabat amb la paciència dels veïns, que truquen reiteradament a la Policia Local pels sorolls que provoquen els ocupes i, a més, han d'aguantar baralles.

Els veïns no s'atreveixen a encarar-s'hi perquè, quan els han cridat l'atenció pels sorolls a altes hores de la nit, els joves del bloc ocupat han mostrat una actitud desafiadora i, de fet, no volen ni que surtin els seus noms publicats en aquesta notícia per evitar l'enfrontament directe. A aquests problemes se li afegeixen els robatoris que han tingut vianants que passejaven pel carrer, com el cas d'un veí a qui li van prendre el telèfon mòbil o el de la mare d'una de les persones consultades per aquest diari, a la qual li van robar la bossa.

Els veïns de l'entorn del bloc han alertat en diverses ocasions l'Ajuntament del malestar i truquen reiteradament a la Policia Local pels sorolls diaris que hi ha fins a altes hores de la nit, però es queixen que, malgrat la presència dels agents poc després de trucar-hi, no hi ha solucions definitives. Casos com el de l'ocupació d'aquest bloc no són nous a la ciutat, i la Policia Local, com ja ha informat en altres ocasions, no pot fer fora les persones que hi viuen –malgrat ser un habitatge ocupat– i només poden procedir al desallotjament sota les ordres d'un jutge. En altres ocupacions problemàtiques a Manresa on els ocupes han acabat marxant, sense haver d'esperar la resolució d'un procés judicial, la pressió dels veïns o dels propietaris ha estat clau.

En aquest cas, no hi ha una denúncia del propietari, que és un inversor que viu a València que s'ha desentès de l'immoble a causa dels problemes que ha tingut, segons els veïns, amb l'Ajuntament de la ciutat. Lamenten que el propietari no s'hi impliqui.

Els okupes tenen la llum punxada del bloc de pisos del costat i tècnics de la companyia elèctrica d'Endesa s'hi han de desplaçar la setmana que ve, segons expliquen els veïns, per tallar el subministrament elèctric fraudulent. Al portal s'hi veuen entrar tot sovint els joves que hi fan vida.

L'immoble consta de quatre plantes, amb quatre pisos cada una, i tots estan ocupats. Són nois joves dels quals els veïns no en saben la procedència i algunes de les baralles i disputes que han tingut són amb altres joves que s'hi han volgut instal·lar sense el consentiment dels que ja hi són, segons el testimoni dels veïns, que estan a l'aguait del que hi succeeix. Tot sembla indicar, segons les converses escoltades pels mateixos veïns, que els primers que van entrar als pisos, fa un any, fan pagar periòdicament als que s'hi han instal·lat posteriorment.

Tots són joves d'uns 20 anys i hi ha una parella amb un nadó. Els caps de setmana, a part del grup d'ocupes, s'hi apropen adolescents. En els entorns del bloc hi viuen famílies i persones grans que no s'atreveixen a sortir gaire al carrer per aquesta situació, i els que ho fan miren d'evitar passar a prop dels joves per no ser increpats i perquè els provoquen cert temor tenir-los a la vora.

Els responsables del Conservatori de música desconeixen la situació del bloc, però reconeixen que al barri no hi ha un bon ambient i «hi ha pares que esperen els alumnes al cotxe quan surten de les classes», segons la directora del centre, Carme Botifoll. En els darrers mesos no han tingut cap problema perquè, a causa de la pandèmia, les classes s'han impartit virtualment i el Conservatori només ha estat parcialment obert a final de curs.

Es tracta d'un nou cas d'ocupació problemàtica a Manresa, que, sumat a robatoris que hi ha a diferents punts de la ciutat des de fa més d'un any, fa incrementar la inseguretat ciutadana.