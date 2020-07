Manresa ret homenatge als manresans de la Lleva del Biberó en el seu centenari

L'acte d'homenatge a la Lleva del Biberó, que s'ha fet en format reduït a causa de les restriccions i mesures de prevenció de la covid-19, ha tingut lloc aquest matí a la plaça Sant Domènec. En un dels contraforts de l'antiga església de Sant Pere Màrtir, un lloc de memòria ja que fou un dels refugis antiaeris de la ciutat, s'ha descobert una placa commemorativa en homenatge als 'biberons'.

A l'acte, presidit per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, hi ha assistit Salvador Farrés Oliveras, que el proper 4 de setembre farà 100 anys i és un dels cinc manresans membres de la Lleva del Biberó que encara són vius. La resta són Tomàs Dalmau Colom, Josep Herms Mateu, Jaume Navarro Torras i Antoni Vives Masip.

També hi han estat presents membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa, del Consell de les Persones Grans, i familiars d'altres biberons, com ara d'Antoni Quintana Torras, fundador de l'Agrupació de la Lleva del Biberó i president de l'entitat durant 25 anys.

També hi han participat la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega, i els regidors representants dels grups municipals d'ERC, Cristina Cruz; JxM, Valentí Junyent; i PSC, Felip González. En nom de FEM Manresa, hi era present el membre de la candidatura Ricard Ribera.

En els parlaments, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha recordat l'homenatge que es va fer a la Lleva del Biberó el 2 de desembre de 2018, al Saló de Sessions, amb motiu del 80è aniversari de la mobilització dels joves. L'alcalde també ha recordat que en l'acte d'avui es fa realitat el desig d'Antoni Quintana, i d'altres membres de l'agrupació i familiars, que demanaven que la placa commemorativa de la trobada que es va fer el 2002 es traslladés des del parc de l'Agulla a un indret més cèntric.

L'alcalde ha recordat un text del conseller Raül Romeva, en què assegurava que la Lleva del Biberó «representa com pocs altres fets d'aquells anys la brutalitat de la guerra. Aquells joves, adolescents en un temps d'utopies i d'esperances, van topar violentament contra una realitat ferotge. Molts van morir al front, altres van prendre el camí de l'exili, que en molts casos els va situar de nou al camp de batalla de la Segona Guerra Mundial, i encara d'altres van ser empresonats i represaliats pel règim feixista. Fos com fos, les seves vides van quedar per sempre marcades per uns fets que ni ells ni ningú haurien hagut de viure, ni aquí ni enlloc. Uns fets, tanmateix, que ni ells ni nosaltres hauríem d'oblidar mai».

L'alcalde ha tancat el seu parlament assegurant que actes com el d'avui són necessaris "per no oblidar-ho mai, per recordar el patiment d'aquells joves i el llarg oblit que van haver de suportar durant la negra nit del franquisme".

En nom de l'Associació Memòria i Història de Manresa, ha intervingut Conxita Parcerisas, que ha recordat la tasca que s'ha fet de record als biberons que s'ha recollit en una web, i ha explicat que ahir mateix va tenir lloc la trobada anual de l'Agrupació. Parcerisas ha fet una referència personal, concretament al seu pare, que també era membre de la Lleva del Biberó i que, com els seus companys, "amb aquella experiència va perdre la innocència i tota la vida en va parlar. Totes les seves conviccions es van forjar aquells anys de Guerra i els posteriors del franquisme".

L'acte ha finalitzat amb la col·locació d'un ram sota la placa commemorativa i la interpretació amb fiscorn de El Cant dels Ocells, a càrrec del músic Manel Juste.

Aquest és el text de la placa commemorativa:

"En record i homenatge permanent als joves de la Lleva del Biberó, que als 17 o 18 anys van ser cridats al front de guerra, l'any 1938. Molts hi van perdre la vida. Tots, la seva joventut. L'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41 va treballar incansablement a favor de la pau i la convivència. L'any 2002 va celebrar la seva trobada anual a la nostra ciutat.

Manresa, 26 de juliol de 2020.

Any del centenari del naixement dels "biberons"