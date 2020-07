Pagesos del Bages constaten que la festa del tomàquet ha donat molt impuls al producte

La Festa del Tomàquet del Bages, molt marcada en aquesta quarta edició per la covid, que n'ha limitat força el contingut, va celebrar ahir l'acte central: el mercat del tomàquet. Sis productors, menys que en edicions anteriors, van vendre les seves varietats durant tot el matí a la plaça del Mercat. Després de quatre edicions, van confirmar que la festa ha servit perquè la gent conegui i aposti pels productors de casa. També van constatar que, en el seu cas, la pandèmia ha tingut un efecte multiplicador de les vendes, que va començar durant el confinament.

Tot i que la plaça del Mercat no es va veure ni de bon tros tan plena com en anys anteriors, hi va haver ambient durant tot el matí, malgrat la calor i la xafogor, i que no a tot arreu es podia gaudir d'una bona ombra. També hi va haver molt ambient a l'interior del mercat, on els compradors que hi van habitualment els dissabtes es van barrejar amb els que hi van entrar aprofitant el mercat del tomàquet i els que, per grups, van anar a veure el local on s'instal·larà el primer supermercat cooperatiu de Manresa (vegeu-ne informació a la pàgina 3).

A l'entrada de la plaça, a la primera parada que hi havia, qui ho va voler va poder dispositar una butlleta per participar en un sorteig de diversos lots de tomàquets del Bages. Segons l'Ajuntament, pel mercat hi van passar prop de 500 persones i van comprar 750 quilos de tomàquets. A l'hora de plegar, a les parades ja es veia molt poc gènere.



Més conscients del producte local

Una de les parades que no hi falta mai, tampoc ahir, va ser la d' Enric Casasayas (Les Arnaules, de Viladordis, a Manresa). Explicava que «el tomàquet tothom el coneixia però hi ha molta gent que tant li feia si era d'aquí o si venia d'Almeria o de València; ara, la gent s'està conscienciant que aquí hi ha un gran tomàquet; el millor». Remarcava que per als petits productors com ell que els compradors siguin de proximitat és bàsic. «Aquest tomàquet [asse-nyalava una caixa], si el portes a Barcelona ja l'has de collir un o dos dies abans i ja no té el punt exacte. És bo però no és el mateix». Els havia collit just el dia abans.

No només activitats com la festa del tomàquet estan servint per posar en valor el producte de proximitat. Inesperadament, comentava Casasayas, també ho ha fet la pandèmia pel coronavirus. «La gent s'ha adonat de qui es pot refiar».

El pagès descobria el secret que fa que hi hagi tan bons tomàquets. «És el regadiu. Enlloc no hi ha 400 hectàrees de regadiu com a Manresa, i el tomàquet per excel·lència del regadiu de Manresa és l'esquena verd». Insistia que «el tomàquet s'ha de menjar quan n'hi ha, i nosaltres el tenim aquí». Al costat de casa.

Nil Puig (L'Hort del Puig, de Castellbell i el Vilar) també és dels fidels al mercat del tomàquet, cosa que, com explicava ahir, també passa amb la gent que hi va a comprar. «N'hi ha que ja et venen a buscar». A banda, «serveix per fer molts contactes amb possibles clients. Cada any algun o altre surt».

Com Casasayas, també apuntava que la covid els ha donat molta més feina. «No té una relació directa, però és com si la gent es refiés molt més de saber d'on venia realment la producció. Durant els mesos de confinament, la gent em trucava més que mai per comprar, però, com que nosaltres som productors i venem el que produïm, teníem el que teníem».

També fa quatre anys que participa en el mercat Susana López (El Terròs, de Sant Vicenç de Castellet). Al seu entendre, la Festa del Tomàquet del Bages ha fet que «la gent estigui més oberta a provar altres tipus de varietats de tomàquet i productes autòctons d'aquí». La covid també els ha portat clientela nova, i, «com que fas repartiment a domicili i la gent buscava no anar a grans superfícies... No sé si seguirà, però crec que sí, perquè veus que algun client ja serà fix», assegurava.

Pere Calafell (Horta Can Calafell, Viladordis, Manresa) creu que la festa dedicada al tomàquet, que organitzen l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, El Rebost del Bages, la Diputació de Barcelona, mengemBages, l'Escola Agrària de Manresa, Proper, el Parc de la Sèquia, la Fundació Alícia, Món Sant Benet, Cooperativa Agrícola Comarcal del Bages, Bages Impuls i el Mercat Municipal de Puigmercadal, «s'ha consolidat. Abans ens demanàven què fèiem aquí, i ara ja no es demana».



Entre el 30 i el 40% més

Calafell confessava que aquest ha estat un any especialment difícil per la covid, la conciliació familiar –en el seu cas, la seva dona és un servei essencial– i perquè, «climatològicament parlant, ha estat complicat». Ahir, però, va vendre «molt més» que altres anys. Quant al balanç dels quatre anys, deia que «la gent consumeix més tomàquet de proximitat. La fira ha ajudat que gent més jove, que abans potser anaven més directament al supermercat, ara torni i vingui més als mercats».

Igual que els altres pagesos, ell també han venut més a causa de la covid. «No sabem si serà una moda, esperem que no, però també es preveu una tardor complicada. Ja ho veurem». Ven a través de la cooperativa mengemBages i de xarxes socials. «Percentualment, diria que la venda ha asugmentat entre el 30 i el 40%. Què ha passat?, que ha augmentat la venda però no hi has pogut dedicar més temps perquè ha arribat un punt que t'has quedat sense producte», coincidia amb Puig.

Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda, celebrava la bona resposta al mercat del tomàquet i als actes programats els dies precedents en general, tenint en compte les circumstàncies. Comentava que el més fàcil hauria estat no fer la festa, però que, vista la resposta a les diferents propostes, mantenir-la, encara que hagi estat combinant els actes presencials amb els actes telemàtics i amb un programa bastant més curt, s'ha demostrat ser un encert.



El programa

El mes vinent la festa continuarà amb la celebració del Mes del tomàquet, en què diversos restaurants de la comarca se sumen a la festa oferint tomàquets del Bages en els seus menús i cartes. El darrer acte, com és tradicional, serà la Gran Tumakada, que consisteix en l'extracció de les llavors de tomàquets que serviran per regenerar el banc de llavors d'Esporus, que ahir tenia una parada al mercat del tomàquet. En aquest cas, l'activitat és organitzada per l'Era, Espai de recursos agroecològics, a Can Poc Oli.