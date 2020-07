El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència visita l'Ajuntament de Manresa

Visita institucional del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, aquesta tarda a l'Ajuntament de Manresa. Bernat Solé Barril ha estat rebut per l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i ha signat el Llibre d'Honor de la Ciutat, en presència també de regidors de diversos grups municipals del consistori.

Posteriorment, el conseller s'ha reunit amb l'alcalde de Manresa. També han participat a la reunió, per part de la Generalitat, el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña López; i per part de l'Ajuntament, la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet Masana, i el portaveu del govern municipal, Antoni Massegú Calveras.

La reunió s'emmarca en l'estratègia del Departament i de la Xarxa de Governs Transparents d'impulsar les polítiques de Govern Obert i d'enfortiment de la integritat pública a tot el territori. Per aquest motiu, el Govern ha posat a disposició de l'Ajuntament de Manresa el portal Decidim, des d'on es poden generar processos de participació ciutadana per debatre polítiques públiques, i el conseller ha explicat també la intenció del Departament d'impulsar un portal de dades obertes per a tot Catalunya, en què ajuntaments i ens locals també hi tinguin presència.

D'altra banda, Solé ha traslladat als representants de l'Ajuntament de Manresa les mesures que el Govern està duent a terme per garantir la transparència i l'enfortiment de la integritat pública, que passen per la implementació de les 25 mesures previstes a l'Estratègia de lluita contra la corrupció, que el Govern va aprovar fa uns mesos, en els propers dos anys. "És un element essencial que ens hem marcat com a Govern, que ha de ser intrínsec a retornar la confiança de la ciutadania amb les institucions", ha remarcat Solé.

A més, durant la reunió s'ha compartit amb l'equip de govern de Manresa la iniciativa de la candidatura de la Generalitat a l'Open Government Partnership (OGP), entitat de referència de transparència a nivell mundial, a la qual els representants del govern manresà s'han mostrat disposats a donar suport.

La trobada també ha servit per compartir les polítiques de promoció dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les dues administracions.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha remarcat que la trobada ha estat profitosa per tractar temes de transparència i govern obert, un àmbit en què "els ajuntaments ens esforcem de manera molt especial, per fer arribar de manera transparent a la ciutadania la nostra acció del govern i dades que puguin ser d'interès". Igualment, Aloy ha explicat que durant la reunió s'ha comentat la tasca que s'ha fet en el marc del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, consensuat amb els grups municipals i entitats ciutadanes, i "hem intercanviat informació sobre com podem millorar la participació. En el nostre cas, el Pla de Reconstrucció, en què les mesures s'han consensuat en taules, videoconferències i altres formats, ha de ser un estímul per estendre i millorar la participació", tenint en compte que el co nsistori està immers també en l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal i, més a llarg termini, "hem donar resposta al canvi de model a través d'un pla estratègic, en el marc de l'agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible".

El conseller ha remarcat el consens i cohesió del treball impulsat per l'Ajuntament en el marc del Pla de Reconstrucció: "és un bon exemple de gestió pública davant de situacions complicades com les que vivim". També ha explicat que en la reunió "hem pogut comprovar que l'Ajuntament de Manresa té el valor de la transparència molt incorporat, i ens hem posat a la seva disposició per facilitar-los totes eines per seguir treballant en aquesta línia, amb elements com la publicació de les dades obertes, a través del portal que estem treballant".

El departament d'Exteriors també és titular de les polítiques de cooperació i desenvolupament, i per aquest motiu s'ha ofert suport amb l'objectiu que les entitats que hi treballin puguin accedir a ajuts i rebre suport en aquest àmbit.