El melic de la ciutat per a actes molt diversos

La plaça Major ha estat al llarg de la història de la ciutat l'espai on s'han celebrat els fets més importants. Fets polítics històrics com la crema del paper segellat durant la guerra del Francès; la proclamació de la primera i la segona república; els fets del 6 d'octubre del 34; i les manifestacions al voltant de l'1 d'octubre o més recents, com la demanda diària de llibertat per als presos polítics.

A. Gallardo el 1933 escrivia que «Esta plaza ha sido en todo tiempo teatro de levantamiento contra la tirania del opresor, alzandose en ella el calor del entusiasmo por las llibertades patrias de los manresanos».

També fets esportius, com l'arribada de la torxa olímpica el 1992; la celebració de la Copa del Rei (1996) i de la Lliga de bàsquet del TDK (1998); i la celebració de les expedicions muntanyenques del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, especialment l'ascens a l'Everest l'any 2000, entre molts d'altres.

Els principals esdeveniments religiosos també tenien la plaça com un dels punts centrals, ja fos mitjançant processons o actes puntuals.

I els principals esdeveniments lúdics i culturals també s'han celebrat al llarg de la història a la plaça. Des de les grans festes fins a l'arribada de personalitats, commemoracions, tronades, la crema de les falles del Gremi de Sant Lluc, la cavalcada dels Reis, balls de la imatgeria, i nous actes com el correfoc (1982) i la seva mostra i la Fira de l'Aixada (1997) que també s'han situat al melic de Manresa.